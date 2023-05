Akşener: Maaşları gerçek enflasyona uygun hale getireceğiz (2)

'SİYASETTE SEÇİM SEÇMENİN BAYRAMIDIR'

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Çanakkale mitinginin ardından beraberinde Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte Trabzon´a geldi. Atatürk Alanı´nda düzenlen mitingde konuşan Akşener, "Ben hayatımda böyle bir rezil dille bir seçime gitmedim. 30 yıldır aktif politika yapıyorum. Siyasi bir ailenin kızıyım. Abim MHP il başkanıydı, annemin dayısı rahmetli Menderes´in İstanbul il başkanıydı. Böylesine pis bir dille, seçime gidildiğini hiç görmedim. Siyasetin öznesi milletimizdir. Siyasetçi milletin karşısında, seçmenin karşısında hazır ol da durmak mecburiyetindedir. Patron sizsiniz, velinimet sizsiniz. Ama buna karşılık bu seçime giderken gerçekten çok üzülüyorum. Kadınlar sürtük, düşük, çukur oldu. Gençler, emekliler şükürsüz oldu. Yani savaşa gitmiyoruz. Siyasette seçim seçmenin bayramıdır, bayramı. Siyasetçi seçmenin talepleri üzerinden rekabet eder. Kim iyi proje yapmışsa, kim iyi hizmet edecekse siz ona oy verirsiniz" dedi.

`HACIYIM AMA BENİM NAMAZIMIN SİZE FAYDASI VEYA ZARARI SÖZ KONUSU MUDUR?´

Haklarında ağır eleştiriler yapıldığını ifade eden Akşener, "Bize diyorlar ki, Allahsız, kitapsız, dinsiz, imansız. Trabzonlu dini bilir, soruyorum size: La İlahe İllallah Muhammeden Resulullah diyen Müslüman mıdır, Müslümandır. Günahı varsa o Allah ile onun arasındadır. O kişiye siz dinsiz, imansız, kitapsız derseniz eğer Allahsız derseniz eğer şirk koşmuş olmaz mısınız? Bu ülkenin Cumhurbaşkanı Allah'a şirk koşuyor. Böyle bir şey olabilir mi? Böyle bir seçim olabilir mi? Yahu Allah şahidimdir 7 yaşından beri beş vakit namaz kılıyorum, Allah kabul ederse. Hacıyım ama benim namazımın size faydası veya zararı söz konusu mudur? Hayır. Benim namazımın size bir faydası varsa o da dindar bir insanın harama el uzatmaması gerekir, kul hakkı almaması gerekir. Faydası budur. İnsan olmakla alakası vardır. Şimdi sürekli olarak dinden imandan bahset sonra 5 maaş, 10 maaş, 15 maaş alsın yan gelip yatsın, sen işsiz gez. Haramın dibine battınız" diye konuştu.

`VALLAHİ KAFAYI YEDİLER´

Haklarındaki LGBT söylemlerine tepki gösteren Akşener, şöyle konuştu:

"Vallahi kafayı yediler. Ciddi söylüyorum kafayı yediler. Böyle bir şey yok. Ama bunlar bu işlerle kafayı bozdular. Maalesef akıllar gitmiş. Hesap vermekten korkuyorlar. Hırsızlardan elbette hesap sorulacaktır, hırsız olanların aklı çıkmış durumda. Şimdi 14 Mayıs akşamı helal oylarınızla bir oyunuz Kemal'e bir oyunuz Meral'e. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu 13´üncü Cumhurbaşkanımız seçilecek. Recep Bey ve arkadaşlarını emekli edeceğiz. Sayın Kılıçdaroğlu'nu da Çankaya köşküne göndereceğiz."

`ÇOBANLARIN MAAŞINI BİZ ÖDEYECEĞİZ´

Yüz bin öğretmen ataması yapacaklarını ve SMA hastalığına ilişkin sorunu çözeceğini vadeden Akşener, "Türkiye SMA´lı bebeklerle ilgili acı çekiyor. O meseleyi bir anne, bir babaanne olarak söz veriyorum ben çözeceğim. Her bir köye bir ziraat mühendisi, bir veteriner ve öğretmen zaten gidecek. Dolayısıyla köylerdeki yaş ortalaması 50-55 arası. Gençler eğer köylere gidip tarımla uğraşacaksa onların SSK ya da BAĞ-KUR primlerini biz ödeyeceğiz. Çobanların maaşını biz ödeyeceğiz. SSK´sıyla beraber, hayvancılık yürüsün" ifadelerini kullandı.

`KARAR VERİN BEN NEYİM´

Haklarında terör iddialarına tepki gösteren Akşener, şunları söyledi:

"Bugün bize diyorlar ki, mesela ben PKK´lıymışım ama aynı anda da faili meçhulcüymüşüm. Trabzon'da PKK´lıyım, Diyarbakır'da faili meçhulcüyüm. Aynı adamlar söylüyor ha. Ya arkadaş siz hakikaten iyi misiniz? Hem PKK'lı hem faili meçhulcü bir insan aynı anda olabilir mi? Karar verin ben neyim? Ama burada bulunan bu kişi, bu kadın bu ülkenin sınır dışı en derin harekatının altında imzası olan kişidir. Tamam mı muhteremler? Gözünüzün önünde sinek uçuşurken bu kişi o evrakın altına şerefle imza attı. Ama biz anlatmıyoruz, kendimizi övmüyoruz. El övsün sen övünme modeli. Ama bu sistemi değiştirmek durumundayız. Aksi takdirde bu ülkenin çevresiyle olan kavgasından bugün geldiği nokta bakın kimine göre 6, kimine göre 8, kimine göre 10 milyon sığınmacı. Seçimi kazanır kazanmaz gönderiyoruz hepsini. 2 yıl içinde gidiyorlar."

`BU SEÇİM TARİHİ BİR SEÇİM´

Vatandaşların oylarıyla bu seçimde tarih yazacağını kaydeden Akşener, "15´inden itibaren bu ülkenin refaha, bu ülkenin zenginliğe, bu ülkenin güce, bu gençlerin işe, bu kadınların mutluluğa, emeklilerin evlatlarıyla, torunlarıyla mutlu bir hayat sürmesini, dış ilişkilerde akıllı gerçekçi bir sistemin kurulmasını istiyorsan; 14 Mayıs günü sadece kendiniz yetmez, aileniz, dostlarınız, arkadaşlarınızla birlikte gidiyorsunuz ve bir oy Kemal'e bir oy Meral´e veriyorsunuz. Sayın Kılıçdaroğlu'nun deyimiyle bu ülkeye baharları getiriyorsunuz. Bizim deyimimizle de bu seçim tarihi bir seçim, bu tarihi siz yazacaksınız" diyerek konuşmasını tamamladı.

YAVAŞ: SEÇİME GİDİYORUZ SEÇİM KONUŞMUYORUZ

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da, "Biz seçilirsek bekası gidermiş devletin. Tıkır tıkır her işimizi yürütüyoruz. Sosyal yardımlar 10 misli arttı. Millet ittifakının bütün belediyelerinde vatandaşlar gerçekten çok mutlu. Seçime gidiyoruz seçim konuşmuyor ki. Hiç kimse onlar gibi düşünmek zorunda değil. Ama sadece onlar gibi düşünmediği için yüzde 50'den fazla insan terörle iş birliği ile itham ediliyor, bu iş mi? Açlık, yoksulluk, göçmenler bunların konuşulmasını istemezler. 40 yıllık Türk milliyetçisiyim terörün benimle ne ilgisi var, iş mi bu?" diye konuştu.

İMAMOĞLU: TRABZONLUYU KİMSE VATAN SEVGİSİYLE SINAMASIN

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ise "Ben kolları sıvayınca bunlara bir şey oluyor biliyorsunuz, dağılıyorlar. Aldatılmış gençler olabilir, ikna edeceğim. Onları aldatanlara kızıyorum. Her tarafları pislik oldukları için üzerlerine bulaşanları hissetmiyorlar. Bunlardan hayır gelmez, bunları evine yollayacağız. Bunlardan uzak durun. Bizim ittifakımız belli. Bizim kadromuza laf bile edemezler. Toz bile konmaz, bu kadar net. Gücü, ortak aklı, enerjisi olan güçlü bir ekibiz. Biz, kötü dil kullanmayan, bize anne babamız öyle öğretti. Diğer tarafta 1 oy için her türlü hakareti yapan, hatta oy için kumpas kurup taş attıranlar, iftiracılar var. Mansur başkanım burada konuştu. Mansur Yavaş mı, Ekrem İmamoğlu mu vatan haini? Meral Akşener mi hain? Hadi oradan. Trabzonluyu kimse vatan sevgisiyle sınamaya kalkmasın" diye konuştu. İmamoğlu, konuşması sonrası sahnede horon da oynadı.

Konuşmaların ardından Meral Akşener'in, İYİ Parti ve CHP Trabzon milletvekili adaylarının tanıtımı yapması ile miting sona erdi. (DHA)Selçuk BAŞARAleyna KESKİN/TRABZON, (DHA)-DHA-Politika Türkiye-Trabzon Selçuk BAŞAR-Aleyna KESKİN

2023-05-10 20:46:53



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.