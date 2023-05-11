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Bakan Karaismailoğlu: Seçim sabahı farklı Türkiye için kürek çekmeye başlayacağız (2)

DHA

Bakan Karaismailoğlu: Seçim sabahı farklı Türkiye için kürek çekmeye başlayacağız (2)


BEŞİKDÜZÜ'NDE KONUŞTU
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, seçim çalışmaları kapsamında Beşikdüzü ilçesinde, partisince düzenlenen mitinge katıldı. Burada konuşan Karaismailoğlu, yaklaşan seçimleri işaret ederek, "Uyanık olmamız lazım. Bu teröristlere ve terörist sevicilere fırsat vermememiz lazım. Seçimde ya teröristlerle iş birliği yapanlar kazanacak ya da teröristlerle mücadele eden Recep Tayyip Erdoğan kazanacak. Ya milli değerlerimize saldıranlar kazanacak ya da Ayasofya´nın zincirlerini kırıp cami olarak bütün dünyanın hizmetine sunan Recep Tayyip Erdoğan kazanacak. Çok işler yaptık. Yaptığımız bu işlerle vatandaşımızın hayatını kolaylaştırdık. Ülkemiz büyüyor, gelişiyor ve lider ülkelerin arasına girecek. Onun mücadelesini veriyoruz" dedi.
`UTANMADAN `SANA SÖZ´ DİYORLAR´
AK Parti hükümetinin verdiği sözleri yerine getirdiğini ifade eden Karaismailoğlu, "2019´da yerel seçimler oldu. Milletimizin takdiridir. Ankara´da, İstanbul´da, Adana´da bazı şehirlerde CHP´li belediyeleri tercih etti. Hayırlı olsun dedik. Bir vatandaş olarak yapılması gereken hizmetleri bekleriz, ama nerde? Bir CHP´li belediyenin şehrine, milletine yaptığı hizmetlerle gündeme geldiğini hiç gördünüz mü? Bu iş gönül işi bazı şeyler bazılarına nasip olmaz. Bunlar nasipsiz. Bakın belediye seçimleri öncesi millete söz vermişlerdi. Namus sözü vermişlerdi. Bir kişiyi işten atmayacaklardı. Tam 25 bin kişiyi işten attılar. 'Ulaşımı ucuzlatacağız, bedava yapacağız' dediler. 2,65 liradan aldıkları ulaşım ücretini yüzde 300´ün üzerinde arttırarak 9,90 liraya çıkarttılar. İşte bunlar, bu kadar yalancı ve sözüne güvenilmeyenlerdir. Şimdi utanmadan `Sana söz´ diyorlar. Neymiş; verdikleri sözleri, insanları işten atmak mı, başladıkları işleri yarım bırakmak mı? Bizim, 'büyük, güçlü lider Türkiye' diye hedeflerimiz var. Milletimizin geleceği için çalışıp proje üretiyoruz" diye konuştu. (DHA)DHA-Politika Türkiye-Trabzon / Beşikdüzü Aleyna KESKİN-Selçuk BAŞAR
2023-05-11 16:54:19

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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