Trabzonspor, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını sürdürdü

Aleyna KESKİN Selçuk BAŞAR/TRABZON,(DHA) Trabzonspor, Süper Lig´in 34´üncü haftasında Fenerbahçe ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik direktör Nenad Bjelica yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri´nde saat 10.30´daki idmanda bordo-mavililer çalışmalarına koşu, ısınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başladı. Antrenman, kondisyon ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.
Bordo-mavililerde sol baldır kas spazmı geçiren Denswil, sol uyluk arka bölge kas yaralanması nedeniyle tedavi gören Manolis Siopis ve uzun süren sakatlıktan çıkan Dorukhan Toköz fizyoterapist eşliğinde hazırlıklarını sürdürdü.
Trabzonspor, Fenerbahçe maçının hazırlılarına bu akşam yapacağı antrenmanla devam edecek. (DHA)
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-İdmandan görüntüler
DHA-Spor Türkiye-Trabzon / Merkez Aleyna KESKİN-Selçuk BAŞAR
2023-05-12 11:51:12
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