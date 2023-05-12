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Trabzon´daki midibüs kazasında yaralı kadın da hayatını kaybetti; ölü sayısı 6'ya çıktı

DHA

Trabzon´daki midibüs kazasında yaralı kadın da hayatını kaybetti; ölü sayısı 6'ya çıktı


TRABZON, (DHA)TRABZON'da kontrolden çıkan büyükşehir belediyesine ait yolcu midibüsünün yol kenarındaki evin duvarına çarpıp devrildiği kazada yaralanan Emine Bayraktar (66) da kurtarılamadı. Kazada ölenlerin sayısı 6´ya yükseldi.
Kaza, 4 Mayıs'ta Akçaabat'ın Dörtyol Mahallesi'nde meydana geldi. Adem Bayraktar (37) yönetimindeki Büyükşehir Belediyesi´ne ait 61 K 737 plakalı yolcu midibüsü, yokuş inerken virajda sürücüsünün kontrolü kaybetmesi sonucu yol kenarındaki evin duvarına çarpıp, devrildi. Kazada, midibüsteki Fadime Akgün (55), Azra Akgün (4), Yusuf Değirmenci (65), Ayşe Zengin (55) hayatını kaybederken, kazadan 1 gün sonra Neriman Aslan (67) da kurtarılamadı. Yaralanan 38 kişi ise ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan Emine Bayraktar da tedavi gördüğü hastanede bugün öğle saatlerinde hayatını kaybetti. Kazada ölenlerin sayısı 6'ya yükseldi. Yaralılarından bazıları tamamlanan tedavileri sonrası taburcu edilirken, 4 kişinin ise sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi. Öte yandan sürücünün tutuklandığı kazayla ilgili başlatılan adli ve idari soruşturma sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Trabzon / Akçaabat Fatih TURAN
2023-05-12 16:02:53

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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