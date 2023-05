Bakan Karaismailoğlu: Projeler hiç aksamadan, takır takır yapılıyor, bitiyor

TRABZON, (DHA)ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Bir taraftan depremle mücadele ediyoruz, bir taraftan da Türkiye'nin her tarafındaki bütün projeler hiç aksamadan, takır takır yapılıyor, bitiyor ve hizmete açılıyor. İşte büyüklük bu, güçlü devlet olmak bu" dedi.

AK Parti'nin Trabzon 1'inci sıra milletvekili adayı olan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, seçim çalışmaları kapsamında bulunduğu Trabzon'da, deprem bölgesinde gönüllü görev yapmış kişilerle bir araya geldi. Bakan Karaismailoğlu, buradaki konuşmasında, 6 Şubat'ta dünyanın en büyük afetlerinden birinin yaşandığını belirterek, depremi haber alır almaz Adıyaman'a gittiklerini söyledi. İkinci depreme Adıyaman'da yakalandıklarını belirten Bakan Karaismailoğlu, deprem sürecinde yaptıkları çalışmaları anlatarak, "Depremin ikinci günü itibarıyla çok yoğun bir şekilde araç, yardım, gıda, arama-kurtarma uzmanı adeta bölgeye yağmaya başladı. Vatandaşıyla birlikte olan bir Türkiye var artık. Kayıplarımızı geri getiremeyiz ama buraları eskisinden çok daha iyi hale getireceğiz. Onlara söz verdik. O söz doğrultusunda da çalışmalarımız yoğun bir şekilde devam ediyor. Bugüne geldiğimizde aş, ihtiyaç talep edenlerin neredeyse tamamına konteyner veya prefabrikler verildi. Geçici de olsa düzenli bir hayata geçildi, okullarımız açıldı" ifadelerini kullandı.

'ZOR GÜNLERDE KENETLENDİK'

Türk milletinin zor zamanlarda kenetlenmesinin önemine değinen Bakan Karaismailoğlu, şunları söyledi:

"Cumhurbaşkanımız gibi güçlü bir liderin bir an bile bu bölgeden elini çekmemesi, olayları birebir koordine etmesi, takip etmesi bizim için de çok önemliydi. Bütün illerimize 4, 5 defa geldi. Vatandaşlarımızla beraber oldu. Her geldiğinde motivasyonlarımız arttı. Bir taraftan kalıcı konutlar devam ediyor, bir taraftan köy konutları bitiyor, teslim ediliyor. Bir yıl içerisinde kalıcı konutların önemli bir kesimini tamamladıktan sonra artık şehirlerimizdeki duyarlılık devam edecek. Şehirlerdeki hayatı da canlandırmak için önemli çalışmalar yapıyoruz. Geçici konteyner kentler, prefabrik kentlerde çarşılar kurduk. Bu çarşılar da şehirlerimizin hareketini sağladı. Şehirlerimizin eskisinden daha iyi olması için planlar yapıyoruz."

'İLK İŞİMİZ ADIYAMAN'A GİTMEK OLACAK'

Seçim için Trabzon'a geldiğini belirten Bakan Karaismailoğlu, "Pazar günü bu seçimi sonuçlandırırsak ilk işimiz Adıyaman'a gitmek olacak. Arkadaşlarımızla sürekli toplantı halindeyiz. Adıyamanlı kardeşlerimizle sürekli istişare ve iletişim halindeyiz" dedi.

Şehirleri yeniden ayağa kaldırmanın değerini vurgulayan Karaismailoğlu, Bakanlık olarak tüm ulaştırma sistemlerini depreme dirençli halde yaptıklarının altını çizerek, "İstanbul'da Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden, Avrasya Tüneli'nden Marmara'ya kadar incelediğimizde veya yapım teknikleri olarak tekrar gözden geçirdiğimizde, özellikle bu sismik izolatörlerle depremden gelebilecek yükleri tamamen karşılayacak ve ulaşım sistemlerine hiçbir zarar vermeyecek önemli yapılar yaptık. Bunlar olası bir İstanbul depreminde de bu acil ulaşım yolu olarak İstanbullulara hizmet verecek. Metro istasyonlarımız olası bir afet durumunda sığınak olarak her türlü ihtiyaca cevap verebilecek yapılar. Bir taraftan depremle mücadele ediyoruz, bir taraftan da Türkiye'nin her tarafındaki bütün projeler hiç aksamadan, takır takır yapılıyor, bitiyor ve hizmete açılıyor. İşte büyüklük bu, güçlü devlet olmak bu. İşte nereden nereye?" diye konuştu.

'BU BİR ZİHNİYET MESELESİDİR'

Yıllarca İstanbul Büyükşehir Belediyesinde çalıştığını, dünyanın neresinde bir felaket olursa saatler içinde yardıma ulaştıklarını kaydeden Bakan Karaismailoğlu, şöyle devam etti:

"2019 yılında İstanbul Belediyesinde bir değişim yaşandı. Dünyanın en büyük afetinde maalesef biz İstanbul Büyükşehir Belediyesini polemiklerin ve konuşmaların dışında hiçbir yerde göremedik. İçerisi boş ve hizmeti olmayan, sadece bölgelerde tur atan araçların hiçbir yerde kendilerini göremedik. Bu pazar günü bir seçim var. Bu bir zihniyet meselesidir. Yani milletinin derdiyle dertlenme meselesidir. Vatandaşıyla yaptığı hiçbir hizmetle gündeme gelmeyen bir yönetim bugün Türkiye'yi yönetmeye talip olmuştur. Bunun kararını vereceğiz bu hafta sonu. O yüzden çok önemli günlerin arifesindeyiz. Çok iyi karar vermemiz lazım. Biz yıllarca neler çektik? Uzaktan kumanda edilen Türkiye ve kendi içerisinde kaos yaşayan, 1 yıl bile sürmeyen iktidarlar vardı." (DHA)DHA-Politika Türkiye-Trabzon

2023-05-12 16:16:43



