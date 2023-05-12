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Bakan Karaismailoğlu: Projeler hiç aksamadan, takır takır yapılıyor, bitiyor (2)

DHA

Bakan Karaismailoğlu: Projeler hiç aksamadan, takır takır yapılıyor, bitiyor (2)


`KALİTELİ, GÜVENLİ BİR ULAŞTIRMA ALTYAPISI İLE ÜLKEMİZ GELİŞİYOR, BÜYÜYOR´
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, öğrenim gördüğü Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Makine Mühendisliği öğrencileri ile bir araya geldi. Amfide konuşan Karaismailoğlu, "Hakikaten ülkemizde mühendislik açısından dünyanın en gıpta ile baktığı, dünyanın en yüksek teknoloji gereksinimleri gerektiren mühendislik işlerinin başında bulunmak bizim için de bir gurur. Bizim çok geniş bir çalışma grubumuz var. Her zaman 'başarı, ekip işidir' dedik. İşçisinden mühendisine kadar bütün arkadaşlarımızın emekleri var. Biz onlara biraz abilik yapmaya çalışıyoruz. Onu da herhalde iyi yapıyoruz ki bu kadar iyi ürünler ortaya çıkıyor. Sonuçta çıkan ürünlerde vatandaşımızın hayatı kolaylaşıyor. Bunlar bütün sektörlerin dinamiği olduğu için kaliteli, güvenli bir Ulaştırma altyapısı ile ülkemiz gelişiyor, büyüyor. Tabii ki bu ülkemizin gelişen büyüyen dünyanın en hızlı ihracat rakamlarının rekorlar kırdığı ülke olması; dünyanın en hızlı büyüyen ülkelerden birisi olması bu güçlü altyapı nedeniyle oluyor. Tabii şu anda gayri safi yurtdışı hasılaya baktığınızda dünyanın gelişmiş ülkelerine, onlar altyapılarını 150 yıl önce kurdukları için o sıçramaları çok önce yaptılar. Biz de tabii son yıllarda bu büyük atlama sayesinde, bu büyük yatırımlar sayesinde artık önümüzü açtık. O yüzden artık Türkiye'de 50 yıllık planlar yapar hale geldi. İnşallah bu kurulu altyapı üzerine çok daha büyük işler yapacağız" dedi. 
`DEVLET OLMANIN GEREKLİLİĞİ VE PLANLAMA BURADA AÇIĞA ÇIKIYOR´
Yapılan yol yatırımlarının gelecek hesaplarına göre dizayn edildiğini aktaran Karaismailoğlu, "Paris İklim Antlaşması'na göre 2030-2050 yılları arasında ulaşım sektörünün karbon emisyonunu sıfırlamayı hedeflediği için biz de bu verdiğimiz taahhütte, ulaşım sektöründe yapacağımız yatırımlar bizim karbon emisyonunu azaltmada en büyük kurtarıcımız ve önceliğimiz olacak. Tabii bazı verileri iyi hesaplamak lazım. Özellikle motorlu taşıt sayısının da arttığını görüyorsunuz. Bundan 20 yıl önce Türkiye´de 8 milyon küsur araç vardı. Ama bakın bugün 26 milyona çıktı. Ama trafik sıkışıklığı 20 yıl öncekinden çok daha az. İşte devlet olmanın gerekliliği ve planlama burada açığa çıkıyor. Çünkü siz önceden tahmin edip yatırımlarınızı yapmanız gerekiyordu. İşte 29 bin kilometre bölünmüş yol yapmamızın en büyük nedeni buydu. Bu güvenli yollar sayesinde artık 3 buçuk katına çıkan taşıt sayısına rağmen trafikteki hareketlilik eski günlerden çok daha az" diye konuştu.
`BUNDAN SONRA DEMİRYOLU AĞIRLIKLI BİR YATIRIM DÖNEMİ GEÇİRECEĞİZ´
Son 21 yılda AK Parti hükümetleri döneminde ulaştırma sektörünün en büyük yatırım alan bakanlıkların başında geldiğini kaydeden Karaismailoğlu, şöyle konuştu:
"5 sektörde; karayolu, demiryolu, hava yolu, deniz yolu ve haberleşmede tam 194 milyar dolarlık iş yaptık. Bugüne kadar yaptığımız yatırımlar yine planlama çerçevesindeydi özellikle karayolu altyapısı çok kötü ve eksik bir alt yapımız vardı. Yüzde 65'i karayolu ağırlıklı bir yatırım dönemi geçirdik. Karayolu ağırlık dönemini 29 bin kilometre üzerine çıkardığımızda şimdi daha çok demiryolu ağırlıklı bir yatırım dönemine geçtik. Artık karayollarını yatırımları biraz daha azaldı ama bitmesi mümkün değil tabi. 30'lara indi karayolu yatırımları demiryolu yatırımları da yüzde 60'lara çıktı. İnşallah bundan sonra demiryolu ağırlıklı bir yatırım dönemi geçireceğiz"
'HAVA YOLLLARI YATIRIMLARIMIZI NEREDEYSE TAMAMLADIK'
Demir yolunun önemine değinen Bakan Karaismailoğlu, konuşmasına şöyle devam etti:
"Özellikle hem üretimdeki Lojistik maliyetlerini azaltılması, karbon emisyonunun azaltılması, hızlı tren bağlantıları ve yükün önemli bir ölçüde oranlarının artırılması, demiryolundaki yükün artırılması nedeniyle de çok önemli yatırımlar yapıyoruz. Şu anda Türkiye genelinde tam 3 bin 500 km uzunluğunda demiryolu yatırımımız var. Bunun da bugün ki parasal değeri de tam 30 milyar dolardır. Hava yolları yatırımlarımızı neredeyse tamamladık. O yüzden bundan sonra işletmede sağlayacağımız gelişmelerle hizmet kalitesinin artırılması yönünde devam edeceğiz. Denizyolu ve haberleşmede biraz daha özel sektör ağırlıklı bir yatırım dönemi ve kontrol ve düzenleyici bir bakanlık olarak da sektörü yakından takip ederek teşvik ediyoruz."
`YAPTIĞIMIZ YATIRIMLARLA 28 MİLYAR DOLARLIK TASARRUF SAĞLADIK´
Yapılan yatırımlarla sağlanan tasarrufları da anlatan Karaismailoğlu, "Yaptığımız yatırımların ülkeye faydası sektör sektör her detayına kadar var. Topladığımızda bakın 194 milyar dolarlık yatırım yaptığınızda yıllık tam 28 milyar dolarlık tasarruf sağlıyorsunuz. Yani işte iyi planlama yaptığınızda sonucunu alıyorsunuz ve 194 milyar dolarlık yatırımın neredeyse 10 yıl bile olmadan geri dönüşünü sağlamış oluyorsunuz. Burada da önemli bir şekilde karayolunda 22 buçuk milyar dolarlık bir tasarruf sağlandı. En önemlisi de zaman tasarrufu. Yaklaşık 20 milyar dolarlık zaman tasarrufu var. Araç kilometre tasarrufundan tutun, yakıt tasarrufuna kadar her şey var. Yakıt tüketimi 1,7 milyar dolar yani yaklaşık 1 milyar litreye yakın bir yakıt tasarrufu sağlandı. Yine karbon emisyonunun azalması, çevre tasarrufları, kağıt tasarrufları ve kamu iş gücünü topladığınızda yıllık tam 28 milyar dolarlık tasarruf sağlıyorsunuz. Kazalardaki azalmalardan dolayı sağlamış olduğumuz can kayıplarının azalması da yatırımlar sayesinde oldu. Yıllık tam 13 bin vatandaşımızın canını kurtarmış olduk. Tabii bugüne kadar bu kadar yatırım yaptık ama bundan sonra ne olacak. Onun için de planlamalarımız var. İşte Türkiye'ye gelen bu istikrar sürecinin sonucunda artık 2053 yılına kadar bütün yatırımlarını planladı" dedi. (DHA)Selçuk BAŞARAleyna KESKİN/ TRABZON, (DHA)DHA-Politika Türkiye-Trabzon / Merkez Aleyna KESKİN-Selçuk BAŞAR
2023-05-12 19:10:25

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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