Trabzonspor, Fenerbahçe maçı hazırlıklarına devam etti

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Aleyna KESKİN / TRABZON,(DHA) Trabzonspor, Süper Lig´in 34´üncü haftasında Fenerbahçe ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Teknik direktör Nenad Bjelica yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri´nde saat 11.00´daki idmanda bordo-mavililer çalışmalarına; koşu, ısınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başladı. Teknik çalışmayla devam eden antrenmanın son bölümünde sonuçlandırma yapıldı.

Trabzonspor, Fenerbahçe maçının hazırlılarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek. (DHA) DHA-Spor Türkiye-Trabzon / Merkez Aleyna KESKİN

2023-05-13 14:08:02



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