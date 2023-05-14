Oy kullanırken kalp krizi geçiren kadın, öldü

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AKÇAABAT (Trabzon), (DHA)TRABZON´un Akçaabat ilçesinde oy kabininde kalp krizi geçiren Aysel Ulusoy (75), hayatını kaybetti.

Olay, sabah saatlerinde ilçeye bağlı Derecik Mahallesi´nde meydana geldi. Aysel Ulusoy, Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçiminde oy kullanmak için yakınları ile birlikte sandık kurulan Çevreli Camisi lokaline geldi. Seçim pusulasıyla oy kabinine giren Ulusoy, aniden fenalaşıp, yere yığıldı. Görevliler ve vatandaşlarla ilk müdahalesi yapılan Ulusoy, yakınları tarafından Haçkalı Baba Devlet Hastanesi´ne götürüldü. Kalp krizi geçirdiği belirlenen Ulusoy, kurtarılamadı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Trabzon / Akçaabat

2023-05-14 11:52:43



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