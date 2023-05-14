Bakan Karaismailoğlu´nun sandığından 1 oy farkla Erdoğan çıktı

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TRABZON,(DHA)CUMHURBAŞKANI Seçimi ve 28'nci Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde Trabzon´da Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu´nun oy kullandığı 2045 nolu 368 seçmeni bulunan sandıktan 327 oy çıktı. Oylardan 148'i Recep Tayyip Erdoğan'a, 147'si Kemal Kılıçdaroğlu'na, 29 oy Sinan Ogan'a çıktı, 3 oy da geçersiz sayıldı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Trabzon

2023-05-14 19:44:29



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