Trabzonspor taktik çalıştı

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TRABZON,(DHA) Trabzonspor, Süper Lig´in 34´üncü haftasında Fenerbahçe ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri´nde, teknik direktör Nenad Bjelica yönetiminde saat 11.00´daki idmanda bordo-mavililer, çalışmalarının ilk bölümünde ısınma ve handball gerçekleştirdi. Dar alan oyun ile devam eden antrenmanın son bölümünde taktik çalışması da yapıldı.

Trabzonspor, Fenerbahçe maçının hazırlılarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek. (DHA)DHA-Spor Türkiye-Trabzon

2023-05-15 16:28:19



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