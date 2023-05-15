Trabzon'da AK Parti 4, CHP 1, İYİ Parti 1 milletvekili çıkardı



TRABZON, (DHA)TRABZON'da, 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde resmi olmayan kesin sonuçlara göre; AK Parti 4, CHP ve İYİ Parti 1´er milletvekilliği kazandı. 2020 yılandan beri Ulaştırma ve Altyapı Bakanı olan Adil Karaismailoğlu memleketi Trabzondan milletvekili oldu.

Seçmen sayısının 611 bin 823 olduğu Trabzon´da, 2 bin 158 sandıkta oy kullanıldı. İl Seçim Kurulu'ndan alınan resmi olmayan kesin sonuçlara göre; kullanılan 550 bin 813 oy geçerli sayıldı. 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde AK Parti 262 bin 983, CHP 99 bin 166, İYİ Parti 66 bin 643 ve MHP 59 bin 689 oy aldı. Buna göre; AK Parti'den Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu (MKYK) üyesi Mustafa Şen, Yılmaz Büyükaydın ve Vehbi Koç, CHP'den Sibel Suiçmez ve İYİ Parti'den Yavuz Aydın, milletvekili olarak seçildi.

AK PARTİ MİLLETVEKİLİ ADİL KARAİSMAİLOĞLU

19 Mayıs 1969 Trabzon 'da dünyaya geldi. Karadeniz Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makina Mühendisliği bölümünden mezun oldu. Yüksek lisansını, Bahçeşehir Üniversitesi Kentsel Sistemler ve Ulaştırma Yönetimi programında tamamladı. Kariyerine, 1995 yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Müdürlüğü'nde başladı. 1998 yılında İETT Genel Müdürlüğü'ne geçti. İETT´nin çeşitli birimlerinde mühendis ve yönetici olarak görev aldı. 2002 yılından itibaren İBB Trafik Müdürlüğü'nde trafik kontrol merkezi, sinyalizasyon, akıllı trafik sistemlerinden sorumlu Müdür Yardımcısı olarak görev yaparken, 16 Kasım 2009 tarihinde Ulaşım Koordinasyon Müdürlüğü'ne atandı. 23 Temmuz 2014 tarihinde Ulaşım Daire Başkanlığı görevini üstlendi. Karaismailoğlu, Temmuz 2016´da Başbakanlık Toplu Konut İdaresi´nde (TOKİ) İstanbul Emlak Dairesi Başkanlığı, Nisan 2018 tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Genel Sekreter Yardımcılığı görevine getirildi. Eylül 2019'dan itibaren Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcılığı görevini yürüten Karaismailoğlu, 27 Mart 2020´de ise Bakan olarak atandı. Karaismailoğlu evli ve 2 çocuk babasıdır.

AK PARTİ MİLLETVEKİLİ MUSTAFA ŞEN

1966 yılında Akçaabat´ta doğdu. Boğaziçi Üniversitesi Tarih Bölümünden mezun olduktan sonra Sakarya Üniversitesi´nde Sosyoloji Bölümü'nde yüksek lisans yaptı. Ardından Boğaziçi Üniversitesi'nde Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde doktora çalışmaları yaptı. 1980´li ve 90´lı yıllarda MGV bünyesinde gençlik çalışmalarında bulundu ve İstanbul İl Başkanlığı görevini yürüttü. Ardından Fazilet Partisi İstanbul İl Yönetim Kurulu Üyeliği yaptı. Uzun yıllar GENAR Araştırma Merkezi Genel Müdürlüğü'nü yürüttükten sonra, bir süre Başbakanlık Başmüşavirliği görevinde bulundu. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı da olan, evli ve 3 çocuk babası olan Şen, ileri derecede İngilizce bilmektedir.

AK PARTİ MİLLETVEKİLİ YILMAZ BÜYÜKAYDIN

1967 tarihinde Trabzon'da dünyaya geldi. Akçaabat Sebatspor'da profesyonel olarak futbol oynadı. Futbol ile iç içe olan Aydın, Trabzonspor'da yöneticilik yaptı. Ayrıca geçmiş dönemde Türkiye Futbol Federasyonu'nda da yönetici olarak yer alan Büyükaydın, AK Parti'de Trabzon Merkez İlçe Başkanı olarak da görev yaptı. Büyükaydın ticaretle uğraşmaktadır.

AK PARTİ MİLLETVEKİLİ VEHBİ KOÇ

1960 yılında Ankara'da doğdu. 1982'de İTÜ Denizcilik Fakültesi'nden mezun oldu. 1992'ye kadar uzak yol kaptanlığı yaptı. 1992 yılından itibaren kurucu ortağı olduğu işletmelerde yönetim kurulu üyeliği yaptı. İş hayatının yanı sıra çeşitli sosyal ve siyasal faaliyetlerde de bulunan Koç, 2004-2007 yılları arasında Adalet ve Kalkınma Partisi İstanbul İl Genel Meclis üyeliği, Sanayi ve Ticaret Komisyonu Başkanlığı görevini üstlendi. 2012 yılına kadar Piri Reis Denizcilik Vakfı Kurucu üyesi ve Başkan Yardımcısı olarak görev yaptı. 2012 yılından bu yana ise aynı vakıfta Başkanlık görevini üstlenmektedir. İyi derecede İngilizce bilen Koç, evli ve 2 çocuk babasıdır.

CHP MİLLETVEKİLİ SİBEL SUİÇMEZ

Trabzonlu bir ailenin çocuğu olan Suiçmez Ankara´da doğdu. Eski Trabzonspor Başkanı Ahmet Celal Ataman´ın kızı olan Sibel Suiçmez, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi´nden mezun oldu. PTT Başmüdürlüğü´nde avukat, Karadeniz Teknik Üniversitesi´nde akademisyen olarak çalıştı. Araklıspor´da bir dönem yönetici olarak görev aldı. SHP ve CHP´de siyaset yaptı, 1999 yılında Trabzon´da DSP´den belediye başkan adayı oldu. 2016 yılında Trabzon Barosu Başkanı olarak göreve gelen Suiçmez, 2022 yılında görevinden istifa etti. Suiçmez, Türkiye Barolar Birliği´nde Başkan Yardımcısı olarak da görev aldı.

İYİ PARTİ MİLLETVEKİLİ YAVUZ AYDIN

1972 yılında Trabzon'da doğdu. Halen Yerel yönetimler alanında üniversite eğitimine devam etmektedir. 1994 yılında Sismedikal Sanayi Ticaret Limited Şirketi´ni kurdu. Şarlı Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, Işıklar Sağlık Hizmetleri A.Ş., Hera Termal Turizm İnşaat A.Ş, Heramis Termal Turizm İnşaat A.Ş.´de kurucu, ortak ve yönetici olarak görev üstlenen Aydın´ın sağlık, turizm, inşaat gibi alanlarda birçok yatırımı bulunuyor. Merkezi İstanbul´da bulunan Trabzon İşadamları ve Bürokratları Derneği (TİAB) Yönetim Kurulu üyeliği, Ankara Beşikdüzü Kültür ve Yardımlaşma Derneği (BEŞİK-DER) başkanlığı, Sağlık İşverenleri Sendikası (SEİS) yöneticiliği, Beşikdüzüspor yöneticiliği görevlerinde bulunan Aydın, birçok sivil toplum kuruluşunun aktif üyesi olup, Trabzonspor´un kongre delegesidir. (DHA)DHA-Politika Türkiye-Trabzon / Merkez DHA

2023-05-15 16:47:24



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