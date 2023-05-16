Trabzonspor koordinasyon çalıştı

TRABZON, (DHA) Trabzonspor, Süper Lig´in 34´üncü haftasında Fenerbahçe ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri´nde teknik direktör Nenad Bjelica yönetiminde saat 11.00´daki idmanda bordo-mavililer, ilk bölümde dinamik ısınma ve koordinasyon çalışması gerçekleştirdi. Sprint çalışması ile devam eden antrenmanın son bölümünde sonuçlandırma yapıldı.
Bordo-mavili ekip, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak. (DHA)DHA-Spor Türkiye-Trabzon DHA
2023-05-16 14:20:04
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