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Trabzonspor koordinasyon çalıştı

DHA

Trabzonspor koordinasyon çalıştı


TRABZON, (DHA) Trabzonspor, Süper Lig´in 34´üncü haftasında Fenerbahçe ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri´nde teknik direktör Nenad Bjelica yönetiminde saat 11.00´daki idmanda bordo-mavililer, ilk bölümde dinamik ısınma ve koordinasyon çalışması gerçekleştirdi. Sprint çalışması ile devam eden antrenmanın son bölümünde sonuçlandırma yapıldı.
Bordo-mavili ekip, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak. (DHA)DHA-Spor Türkiye-Trabzon DHA
2023-05-16 14:20:04

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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