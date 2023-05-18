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`Kelime-İ Tevhid´ Hat Sergisi´nin yeni durağı Trabzon oldu

DHA

`Kelime-İ Tevhid´ Hat Sergisi´nin yeni durağı Trabzon oldu


TRABZON, (DHA)Albayrak Grubu´nun 9 senedir düzenlediği ve geleneksel hale gelen Hat Eserleri Sergisi´nin bu yılki konusu `Kelime-i Tevhid´ oldu. Şehir şehir gezen sergi Trabzon´da sanatseverlerle buluştu. İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Güzel Sanatlar Galerisi´nde açılışı gerçekleşen sergiye Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Albayrak Grubu yöneticileri ve Albayrak Grubu şirketlerinden Trabzon Limanı´nın yöneticileri katıldı. Sergi 27 Mayıs´a kadar ziyaretçileri ağırlamaya devam edecek.  Albayrak Grubu ile özdeşleşmiş olan ve 9 senedir düzenli olarak gerçekleştirilen Hat Eserleri Sergisi bu sene `Kelime-i Tevhid´ temasını işliyor. 13 usta hattatın alışılmış hat sanatının dışına çıkarak modern tarzda hazırladıkları eserler Türkiye´nin farklı şehirlerinde sanatseverlerle buluşuyor. İlk açılışı Taksim AKM´de yapılan sergi, Balıkesir ve Ankara´nın ardından şimdi de Karadeniz´in incisi Trabzon´la buluştu. İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Güzel Sanatlar Galerisi´nde açılışı gerçekleşen sergiye Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Albayrak Grubu yöneticileri ve Albayrak Grubu şirketlerinden Trabzon Limanı´nın yöneticileri katıldı.  Albayrak Grubu´nun İslam hat sanatı geleneğini yaşatma, özgün eserlerle bu zincire yeni halkalar ekleme düşüncesiyle 9 yıldır devam ettirdiği ve her yıl farklı temaların usta hattatlar tarafından tablolara ince ince dokunduğu Hat Eserleri Sergisi´ne her yıl olduğu gibi bu yıl da yoğun ilgi yaşanıyor. Serginin açılışında konuşan Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, "Bugün burada inancımızın sembolü olan Kelime-i Tevhid´in hat sanatıyla buluşmasını sergilemek bizler için ayrı bir anlam ifade ediyor. İslamiyet´in bu nadide sanatının geçmişten geleceğe taşınmasına, kuşaktan kuşağa aktarılmasına ev sahipliği yapmak bizler için çok anlamlı" ifadelerini kullandı.  Trabzon Limanı Genel Müdürü Muzaffer Ermiş ise sergi için, "Tarihi 5000 yılı geçmiş olan bir kültür şehrinde bir Trabzonlu olarak, Albayrak Grubu´nun da bir temsilcisi olarak böyle güzel sanat eserlerine ev sahipliği yapmaktan dolayı memnuniyet duyuyorum" dedi.   `SERGİMİZİ GÜZİDE TRABZON´LA BULUŞTURMANIN MUTLULUĞUNU YAŞIYORUZ´ Serginin açılışında konuşan bir diğer isim ise, Albayrak Grubu Kurumsal İletişim Koordinatörü Esad Sivri oldu. Sivri konuşmasında hat sanatının öneminden bahsetti ve "Bu seneki Kelime-i Tevhid Hat Eserleri Sergimizin ilk açılışını Taksim AKM´de gerçekleştirdik ve İstanbul´da farklı noktalara sergimizi taşıdık. İstanbul dışındaki ilk durağımız Balıkesir´di, ardından Gençlik ve Spor Bakanımızın davetiyle Ankara´yı ziyaret ettik. Şimdiki durağımız ise tarihî ve kültürel kimliğiyle öne çıkan, Karadeniz´imizin güzide şehri Trabzon oldu. İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü´nün Güzel Sanatlar Galerisi´nde bu sergiyi sanatseverlerle buluşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz" dedi.  `13 HATTAT ARASINDA TRABZONLU İKİ KARDEŞİN DE ESERLERİ BULUNUYOR´  Kelime-i Tevhid Hat Eserleri Sergisi´nin Proje Koordinatörü İbrahim Şengül, 13 ayrı hattatın hazırladığı 13 eşsiz eserden oluşan serginin içerisinde Trabzonlu iki kardeşin de eserlerinin bulunduğunu söyledi. Şengül, "Mehmet Özçay ve Osman Özçay hocalarımızın eserleri de sergide yer alıyor. Hocalarımız Çaykaralıdır. Ayrıca sergimizde hoca ve çıraklarının eserleri de yer aldığı için hoca-çırak ilişkisini ortaya koyuyor. Trabzon´daki tüm sanat muhibbanını bekliyoruz" diye konuştu. SERGİ DİJİTAL ORTAMDA GEZİLEBİLİYOR Sergiyi hazırlayan sanatçılar arasında Seyid Ahmet Depeler, Davut Bektaş, Savaş Çevik, Osman Özçay, Abdurrahman Depeler, Hakan Arslan, Mehmed Özçay, Sami Naddah, Şahryanşah Siracuddin, Casim Muhammed Mirac, Mustafa Parıldar, Muhammed Yaman ve Serkan Selalmaz yer alıyor. Albayrak Hat Eserleri Sergisi'nin "Kelime-i Tevhid" konulu 2023 eserleri aynı zamanda geçmiş yıllardaki eserlerle birlikte "ketebe.org" adresinden incelenebiliyor. (DHA)DHA-Kültür Sanat Türkiye-Trabzon / Merkez DHA
2023-05-18 09:26:17

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