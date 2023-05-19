Tele takılıp mahsur kalan ayı, kurtarıldı

Ölenler ve yaralılar var! Otomobil göle uçtu!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Selçuk BAŞAR/MAÇKA (Trabzon), (DHA)TRABZON´un Maçka ilçesinde indiği mahallede ayak ve pençeleri atıl haldeki çelik tele takılıp mahsur kalan bozayı, ekipler tarafından uyuşturucu iğneyle sakinleştirilip, kurtarıldı. Kurtarma anları kamerayla görüntülenen bozayı, doğaya bırakıldı.

Maçka ilçesinin yüksek kesimlerinden yiyecek aramak için Bahçekaya Mahallesi´ne inen bozayı, sarp arazide dolaşırken ayak ve pençeleri atıl haldeki çelik tele takılınca mahsur kaldı. Bozayıyı fark eden mahallelinin ihbarı üzerine bölgeye Ortahisar Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekiplerin uzaktan uyuşturucu iğnelerle sakinleştirdiği bozayı, yaklaşık 2 saatlik çalışmayla tellerden kurtarıldı. Sağlık kontrolünden geçirilen ayı, kamyonete konulup, uygun bir noktaya götürülerek doğaya bırakıldı. Ayıyı kurtarma çalışmaları, mahalleli tarafından kamerayla görüntülendi.DHA-Genel Türkiye-Trabzon / Maçka Selçuk BAŞAR

2023-05-19 11:49:44



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.