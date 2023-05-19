Bakan Karaismailoğlu: Kandil´den işaret eden parmakları, o maskelerle kapatamazlar

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Canlı Yayın
  • 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlık ve Spor Bayramı kutlu olsun
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bakan Karaismailoğlu: Kandil´den işaret eden parmakları, o maskelerle kapatamazlar

DHA

Bakan Karaismailoğlu: Kandil´den işaret eden parmakları, o maskelerle kapatamazlar


TRABZON, (DHA)ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Daha dün Selahattin Demirtaş´a özgürlük isteyenler, bugün başka maske takıp milletin önüne çıkıyorlar. O maskeleri 28 Mayıs´ta siz indireceksiniz. Bu maskeleri milletimiz iyi tanıyor. Kandil´den işaret eden parmakları, o maskelerle kapatamazlar" diye konuştu.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Trabzon'da AK Parti Of İlçe teşkilatıyla bir araya geldi. Burada konuşan Karaismailoğlu, daha çok gönüle gireceklerini belirtti. Birlik ve beraberlik mesajı veren ve 21 yıldır Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde eser ve hizmet siyaseti yaptıklarını söyleyen Bakan Karaismailoğlu, "Her zaman milletin derdiyle dertlendik ve dertlenmeye de devam edeceğiz. 4 tane vatan sevdalısı arkadaşımızla birlikte Trabzon´umuzu, Of´umuzu Türkiye Büyük Millet Meclisinde temsil edeceğiz. Karşımızda teröristlerle iş birliği yapan ittifaklar durmuyorlar. Daha dün Selahattin Demirtaş´a özgürlük isteyenler, bugün başka maske takıp milletin önüne çıkıyorlar. O maskeleri 28 Mayıs´ta siz indireceksiniz. Bu maskeleri milletimiz iyi tanıyor. Kandil´den işaret eden parmakları, o maskelerle kapatamazlar" diye konuştu.
Daha sonra MHP ve Yeniden Refah Partisi ilçe başkanlıklarını ziyaret eden Karaismailoğlu, esnafın taleplerini de dinledi.
Bakan Karaismailoğlu, ayrıca AK Parti Çaykara ve Dernekpazarı ilçe Başkanlığı´nda partililerle buluştu, esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. Karaismailoğlu, 28 Mayıs´ta yapılacak 2'inci tur seçimleri için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan´a daha güçlü destek istedi.DHA-Politika Türkiye-Trabzon Salim SARIKOÇ
2023-05-19 15:36:12

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

"Astoria Grande" kruvaziyeri 555 yolcusuyla Trabzon Limanı'na geldi
YEREL HABERLER "Astoria Grande" kruvaziyeri 555 yolcusuyla Trabzon ...
Trabzon ve çevre illerde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlanıyor
YEREL HABERLER Trabzon ve çevre illerde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, ...
Trabzon'da ayağı çelik tele takılan ayı kurtarıldı
YEREL HABERLER Trabzon'da ayağı çelik tele takılan ayı kurtarıldı
Tele takılıp mahsur kalan ayı, kurtarıldı
YEREL HABERLER Tele takılıp mahsur kalan ayı, kurtarıldı
Trabzonspor deplasman fobisini yenemedi
YEREL HABERLER Trabzonspor deplasman fobisini yenemedi
Trabzon-Doha arasında 16 Haziran'da başlayacak uçak seferleri görüşüldü
YEREL HABERLER Trabzon-Doha arasında 16 Haziran'da başlayacak uçak ...
Trabzon Üniversitesinin 5. kuruluş yıl dönümü kutlandı
YEREL HABERLER Trabzon Üniversitesinin 5. kuruluş yıl dönümü ...
U14 Milli Futbol Takımı seçmeleri hazırlıklarında rahatsızlanan çocuk, KTÜ'de sağlığına kavuştu
YEREL HABERLER U14 Milli Futbol Takımı seçmeleri hazırlıklarında ...
Akçaabat Belediyesi asfalt çalışmalarını sürdürüyor
YEREL HABERLER Akçaabat Belediyesi asfalt çalışmalarını sürdürüyor
Of'ta deprem belgeseli gösterimi yapıldı
YEREL HABERLER Of'ta deprem belgeseli gösterimi yapıldı
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, Trabzon'da konuştu:
YEREL HABERLER Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, ...
Bakan Karaismailoğlu: 28 Mayıs'ta Cumhurbaşkanımıza verilen destek daha da artacak
YEREL HABERLER Bakan Karaismailoğlu: 28 Mayıs'ta Cumhurbaşkanımıza ...
Başkan Genç, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladı
YEREL HABERLER Başkan Genç, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor ...
Körfez ülkelerindeki yeni evliler balayı için Trabzon'u tercih ediyor
YEREL HABERLER Körfez ülkelerindeki yeni evliler balayı için ...
Çay bahçesinde heyelan kamerada
YEREL HABERLER Çay bahçesinde heyelan kamerada
Çaykara'da "2. Uçurtma Şenliği" düzenlendi
YEREL HABERLER Çaykara'da "2. Uçurtma Şenliği" düzenlendi
Trabzon'da heyelan anı cep telefonu kamerasına yansıdı
YEREL HABERLER Trabzon'da heyelan anı cep telefonu kamerasına ...
Trabzon'da "Kelime-i Tevhid Hat Sergisi" sanatseverlerle buluştu
YEREL HABERLER Trabzon'da "Kelime-i Tevhid Hat Sergisi" ...
`Kelime-İ Tevhid´ Hat Sergisi´nin yeni durağı Trabzon oldu
YEREL HABERLER `Kelime-İ Tevhid´ Hat Sergisi´nin yeni durağı Trabzon ...
Trabzonspor, İstanbul'a gitti
YEREL HABERLER Trabzonspor, İstanbul'a gitti
Ortahisar Belediye Başkanı Genç, işletmelerin turistlere karşı hassas davranmasını istedi:
YEREL HABERLER Ortahisar Belediye Başkanı Genç, işletmelerin ...
Trabzon'da voleybol turnuvası düzenlendi
YEREL HABERLER Trabzon'da voleybol turnuvası düzenlendi
Trabzon'da Hemşireler Haftası kutlandı
YEREL HABERLER Trabzon'da Hemşireler Haftası kutlandı
Doha ile Trabzon arasında 16 Haziran'da karşılıklı uçak seferleri başlayacak
YEREL HABERLER Doha ile Trabzon arasında 16 Haziran'da karşılıklı ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.