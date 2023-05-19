Bakan Karaismailoğlu: Kandil´den işaret eden parmakları, o maskelerle kapatamazlar



TRABZON, (DHA)ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Daha dün Selahattin Demirtaş´a özgürlük isteyenler, bugün başka maske takıp milletin önüne çıkıyorlar. O maskeleri 28 Mayıs´ta siz indireceksiniz. Bu maskeleri milletimiz iyi tanıyor. Kandil´den işaret eden parmakları, o maskelerle kapatamazlar" diye konuştu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Trabzon'da AK Parti Of İlçe teşkilatıyla bir araya geldi. Burada konuşan Karaismailoğlu, daha çok gönüle gireceklerini belirtti. Birlik ve beraberlik mesajı veren ve 21 yıldır Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde eser ve hizmet siyaseti yaptıklarını söyleyen Bakan Karaismailoğlu, "Her zaman milletin derdiyle dertlendik ve dertlenmeye de devam edeceğiz. 4 tane vatan sevdalısı arkadaşımızla birlikte Trabzon´umuzu, Of´umuzu Türkiye Büyük Millet Meclisinde temsil edeceğiz. Karşımızda teröristlerle iş birliği yapan ittifaklar durmuyorlar. Daha dün Selahattin Demirtaş´a özgürlük isteyenler, bugün başka maske takıp milletin önüne çıkıyorlar. O maskeleri 28 Mayıs´ta siz indireceksiniz. Bu maskeleri milletimiz iyi tanıyor. Kandil´den işaret eden parmakları, o maskelerle kapatamazlar" diye konuştu.

Daha sonra MHP ve Yeniden Refah Partisi ilçe başkanlıklarını ziyaret eden Karaismailoğlu, esnafın taleplerini de dinledi.

Bakan Karaismailoğlu, ayrıca AK Parti Çaykara ve Dernekpazarı ilçe Başkanlığı´nda partililerle buluştu, esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. Karaismailoğlu, 28 Mayıs´ta yapılacak 2'inci tur seçimleri için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan´a daha güçlü destek istedi.DHA-Politika Türkiye-Trabzon Salim SARIKOÇ

2023-05-19 15:36:12



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