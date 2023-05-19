Trabzonspor, Karagümrük maçının hazırlıklarına başladı

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Selay SAYKAL/TRABZON,(DHA)Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig´in 35'inci haftasında sahasında oynayacağı Vavacars Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarına başladı.

Spor Toto Süper Lig´in 34´üncü haftasında Fenerbahçe´ye 3-1 mağlup olarak haftayı 48 puanla kapatan Trabzonspor, sahasında oynayacağı Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarına ara vermeden başladı. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri´nde teknik direktör Nenad Bjelica yönetiminde tek idman yapan bordo-mavililerde, Fenerbahçe maçında forma giyen oyuncular rejenerasyon çalışması yaptı. Diğer oyuncular ise ısınma, pas çalışması, sonuçlandırma ve dar alan oyunları ile idmanı tamamladı.

Trabzonspor, Fatih Karagümrük ile oynayacağı müsabakanın hazırlıklarını yarın yapacağı idmanla sürdürecek.

DHA-Spor Türkiye-Trabzon / Merkez Selay SAYKAL

2023-05-19 20:05:26



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