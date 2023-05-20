Trabzonspor´dan Samet Akaydın´a sert tepki



Selay SAYKAL/TRABZON,(DHA) Trabzonspor, Fenerbahçe ile oynanan maçta gol sevincini secde ederek gösteren Mısırlı oyuncu Trezeguet'in yanından geçerken tükürdüğü öne sürülen Fenerbahçeli Samet Akaydın´ın davranışı için `Rezillik, iğrençlik´ sözleriyle tepki gösterdi.

Süper Lig 34´üncü haftasında ezeli rakibi Fenerbahçe ile karşılaşan Trabzonspor, deplasmanda 3-1 mağlup oldu. Bordo mavililerin tek golünü atan Mısırlı oyuncu Mahmoud Trezeguet, penaltıdan attığı golün ardından secde ederek gol sevinci yaşadı. Bu sırada yanından geçen Fenerbahçeli Samet Akaydın´ın yere tükürdüğü görüldü. Söz konusu olayla ilgili taraftarlar, Akaydın´ın Trezeguet'ye tükürdüğü iddia ederek bu anın fotoğraf ve videolarını paylaşarak tepki gösterdi.

"REZİLLİK, İĞRENÇLİK"

Trabzonspor Kulübü, ortaya çıkan görüntülere ilişkin sert bir açıklama yaptı. Trabzonspor´dan yapılan açıklamada, "Fenerbahçe ile 18 Mayıs 2023 tarihinde oynadığımız karşılaşmada futbolcumuz Mahmoud Trezeguet´ye yapılan insanlık dışı hareketi şiddetle kınıyoruz. Trezeguet´nin gol sevinci sonrasında secdeye giderken Fenerbahçeli futbolcu Samet Akaydın´ın `dönerek´ oyuncumuzun üzerine doğru tükürmesi rezilliktir ve iğrençliktir" ifadelerine yer verildi.

"İNSANLIK DIŞI HAREKET"

Samet Akaydın´ın davranışı için Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Fenerbahçe Kulübü ve spor camiasına yapılan çağrıda, "Samet Akaydın'a tüm futbol paydaşlarının tepki koymasını, başta Fenerbahçe Spor Kulübü olmak üzere Türkiye Futbol Federasyonu´ndan da ivedilikle gereğinin yapılmasını bekliyoruz. Sporun, dostluk, sevgi ve saygı temelinde yeniden inşa edilmesi için tüm spor camiasını bir araya gelmeye, bu tür saldırganlık ve insanlık dışı hareketleri reddetmeye ve futbolun gerçek değerlerini korumaya çağırıyoruz" sözlerine yer verildi.

AKAYDIN: ALLAH´A HAVALE EDİYORUM

Öte yandan Fenerbahçeli Samet Akaydın, sosyal medyada tepki toplayan görüntü sonrasında yaptığı açıklamada, "Sosyal medyada tamamen sporcu alışkanlığının bir parçası olan hareketimin görüntü açısı üzerinden manipüle edilerek ortaya ahlaksız iddialar atılmasını kınıyorum. Sosyal medyanın ucuz yaklaşımıyla futboldaki rekabeti ve insanlığı bu derece iftira ile kirletmeye çalışanları Allah´a havale ediyorum." ifadelerini kullandı.DHA-Spor Türkiye-Trabzon / Merkez Selay SAYKAL

2023-05-20 12:58:17



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