Trabzonspor´da Karagümrük maçı hazırlıkları sürüyor

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Selay SAYKAL / TRABZON, (DHA) -Trabzonspor, Süper Lig´in 35´inci haftasında oynayacağı VavaCars Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarını bugün yapılan tek idmanla sürdürdü.

Spor Toto Süper Lig´in 35´inci haftasında Fatih Karagümrük´ü sahasında konuk edecek olan Trabzonspor, hazırlıklarına devam etti. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri´nde teknik direktör Nenad Bjelica yönetiminde saat 11.00´de çalışan bordo mavililer, antrenmanın ilk bölümünde dinamik ısınma, mobilite ve koordinasyon çalışması yaptı. Antrenmanın son bölümünde ise pas çalışması ve sonuçlandırma yapıldı.

Karadeniz ekibi yarın yapacağı antrenmanla Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarını tamamlayacak.DHA-Spor Türkiye-Trabzon / Merkez Selay SAYKAL

2023-05-20 15:16:43



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