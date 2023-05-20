Trabzonspor, Fenerbahçeli Samet Akaydın'ı TFF'ye şikayet etti



Selay SAYKAL/TRABZON,(DHA) Trabzonspor, Fenerbahçe ile oynanan maçta gol sevincini secde ederek yaşayan Mahmoud Trezeguet'in üzerine tükürdüğünü iddia ettiği Samet Akaydın´ı Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) şikayet etti.

Süper Lig'in 34´üncü haftasında oynanan Fenerbahçe-Trabzonspor maçında penaltı golü sonrası secde eden Mahmoud Trezeguet'in yanından geçerken tüküren Samet Akaydın'a tepkiler sürüyor. Fenerbahçeli oyuncunun kasıtlı olarak Mısırlı golcünün üzerine doğru tükürdüğünü öne süren Trabzonspor Kulübü, bugün yayımladığı açıklamanın ardından futbolcuyu TFF'ye şikayet etti.

"OYUNCUMUZUN ÜZERİNE DOĞRU TÜKÜRDÜ"

Akaydın'ın ağır disiplin ihlali gerçekleştirdiğini gerekçe gösterip TFF'ye başvuran bordo mavili kulüpten yapılan açıklamada, "Fenerbahçe A.Ş. ile 18.05.2023 tarihinde oynadığımız Spor Toto Süper Lig müsabakasında futbolcumuz Mahmoud Trezeguet´nin gol sevinci sonrasında secde ederken Fenerbahçeli oyuncu Samet Akaydın, kasıtlı bir şekilde dönerek oyuncumuzun üzerine doğru tükürmüştür. Bu çirkin olay yayıncı kuruluş görüntülerine de yansımıştır. Konuyla ilgili olarak ağır bir disiplin ihlali gerçekleştiren Samet Akaydın ile ilgili Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı´na gerekli başvurular yapılmış olup, alınacak karar ise titizlikle takip edilecektir" ifadelerine yer verildi.

FENERBAHÇE'DEN TRABZONSPOR'A KINAMA

Bordo mavili camia, sosyal medyada dolaşan ve taraftarlardan tepki toplayan görüntüler sonrası 'Rezillik, iğrençlik, insanlık dışı hareket' sözleriyle futbolcuya tepki göstermişti. Fenerbahçe Kulübü de,Trabzonspor'un tepki dolu açıklamasına "Manipülatif bir görüntü üzerinden oluşan yalan yanlış gündeme dair Trabzonspor Kulübü'nün yaptığı sporun dostluk, sevgi ve saygı yaklaşımından uzak, bir futbolcuyu haksız yere hedef alan bu ayrıştırıcı, önyargılı yaklaşımını kınıyoruz" karşılığını vermişti. DHA-Spor Türkiye-Trabzon / Merkez Selay SAYKAL

2023-05-20 20:10:32



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