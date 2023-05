Bakan Karaismailoğlu: Sandığın rengi belli oldukça yalanları ortaya çıktı

Selay SAYKAL/TRABZON, (DHA)ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Bu dengesi bozulmuş, gözü koltuktan başka bir şeyi görmeyenlerin halini 14 Mayıs gecesi gördük. Televizyon ekranlarında oynadıkları kazandık tiyatrosunu hep birlikte takip ettik. Sandığın rengi belli oldukça yalanları ortaya çıktı. Manipülasyon yapmak istedikleri belli oldu. Buna rağmen, yanlış yönlendirdikleri seçmenlerinden de kamuoyundan da özür dilemediler" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, yapımı süren ve temeli 1 Mayıs´ta atılan Trabzon Güney Çevre Yolu şantiyesinde gazetecilerle bir araya geldi. AK Parti hükümetinin vakit kaybetmeyi sevmediğini belirten Karaismailoğlu, "Milletine, ülkesine hizmet için bir dakikayı bile boşa harcamaz. Biz de seçim sonrasında hiç hız kaybetmeden Trabzon´un geleceğinin, projelerimizin, işlerimizin peşine düştük. Güney Çevre Yolu´nun temelini 1 Mayıs´ta yine sizlerle birlikte atmıştık. Doğu Karadeniz´in en büyük kenti konumundaki Trabzon´umuzun şehir içi ve transit trafiğini düzenlemek için projelendirdiğimiz Güney Çevre Yolu toplam 44 km uzunluğunda. Proje sayesinde, Karadeniz Sahil Yolu´nun Akçaabat-Arsin arasında kalan kesiminde şehir içi ve transit trafiğini birbirinden ayıracağız. Ulusal ve uluslararası trafiğin çevre yolu üzerinden hızlı ve kesintisiz ulaşımını tesis edeceğiz. Sahil kesimindeki yoğunluğun azaltılmasıyla da kentte her yöne maksimum trafik erişilebilirliği sağlayacağız. Araçların egzoz emisyonunu da azaltarak şehir geçişindeki hava kirliliğinin önüne geçeceğiz. Trabzon´un sanayi ticaret ve turizm faaliyetlerini arttıracağız. Ayrıca, Trabzon´un sanayi, ticaret ve turizm faaliyetlerini artıracak proje ile bölgenin kalkınmasına katkı sunacağız" dedi.

`YÜREĞİNDE KOLTUK SEVDASINDAN BAŞKA BİR ŞEY TAŞIMAYANLAR KARŞIMIZDA´

Canla başla çalıştıklarını söyleyen Karaismailoğlu, "21 yıldır milletimizle bir olduk. Vatanımızı en iyi hizmetlerle donatmak için canla başla çalışıyoruz. Ama görüyoruz ki; millete giden hizmetten rahatsız olan, ülkemize çağ atlatan, istihdamı, ticareti, turizmi canlandıran her projemize saldıranlar, yüreğinde koltuk sevdasından başka bir şey taşımayanlar karşımızda. Millet bu oyunu bozdu. 14 Mayıs´ta ciddi bir katılımla sandığa gitti ve vatanseverlik nedir tüm dünyaya gösterdi. Mukaddes emaneti yeniden Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan´a ve Cumhur İttifakı´na verme yönünde irade gösterdi. `Durmak yok; istikrara, gelişmeye, kalkınmaya devam, yola, doğru adamla devam´ dedi. Bu bizim için ayrı bir gurur kaynağı oldu. Unutmamalıyız ki seçimler bitmedi. Bu son dönemeçte rehavete yer yok. 14 Mayıs´ta, `Durmak yok´ dedik, 28 Mayıs´ta da Cumhurbaşkanı´mız için yola devam diyeceğiz. Dosta, düşmana Türkiye emin ellerde diyeceğiz" diye konuştu.

`BOCALIYORLAR. DENGELERİ BOZULDU´

Cumhurbaşkanı seçiminin kritik bir seçim olduğunu belirten Karaismailoğlu, "Terör örgütleriyle kol kola girenlere, depremzede kardeşlerimize hakaretler yağdıranlara en büyük dersi biz vereceğiz. Bizim millet sevdasından, Türkiye sevdasından başka sevdamız yok. Biz milletimizle 21 yıldır tek yüreğiz. Milletimizin de her zaman bunu gördüğünü bir kez daha Sağır Sultan´a bile duyurmanın zamanıdır. Milletin acısı acımızdır, sevinci sevincimizdir. Çünkü bizim için halka hizmet, Hakk´a hizmettir. Onlar bunun ne demek olduğunu bile bilmez. Umursamaz. İşte seçimden sonra deprem bölgesi için söylediklerini gördük. Bocalıyorlar. Dengeleri bozuldu. Milletin sesini duymuyorlar ama seçimde istediklerini alamayınca da ilk çatacakları yer millet oldu. Hesap sormaya kalktılar. Depremzedelerden hesap sormaya kalktılar. Bu arlanmaz vicdansızlar, deprem bölgesine gönderdikleri yardımları kesmekten, otellerdeki depremzedeleri kapı dışarı etmeye kadar her türlü vicdansızlığı sergilediler. Bu pervasızlıklardan, hangi partiye oy verirse versin 85 milyonun tamamı üzüntü duyuyor. Kimse endişelenmesin, bu kötülük furyası karşısında hiçbir vatandaşımız umutsuzluğa kapılmasın" ifadelerini kullandı.

`HALKIMIZ SUYU GETİRENLE TESTİYİ KIRANLARI ÇOK İYİ BİLİYOR´

28 Mayıs´tan sonra yeniden güzel dönemlerin başlayacağını ifade eden Karaismailoğlu, "Milletimizin ve insanlığın ortak vicdanını yere düşürmemek, bizim asli görevimizdir. Devlet-millet dayanışmasıyla inşallah yaralarımızı hep birlikte saracağız. Depremzede kardeşlerimizi sahipsiz bırakmayacak, yanlarında olmayı sürdüreceğiz. Onların milletle bir olması mümkün değil. Anlaması mümkün değil. Derdine derman olması mümkün değil. Neyse ki, halkımız suyu getirenle testiyi kıranları çok iyi biliyor, iki zihniyet arasındaki farkı çok iyi görüyor. Bizim milletimize sevdamız da bitmez. Hizmetimiz de bitmez. Bundan sonra Trabzon ve tüm Türkiye için yeniden güzel bir dönem başlayacak. Halkımızın teveccühüyle AK Parti´miz 4 vekille Gazi Meclis´te Trabzon´u temsil edecek ve Karadeniz´in lokomotif şehri Trabzon´u hep birlikte Karadeniz´in parlayan yıldızı yapacağız. Eserlerimizi, hizmetlerimizi bir bir milletimize sunacağız. Hem Trabzon´umuz hem de ülkemiz için çok büyük planlamalarımız var. Yıllar içerisinde durmadan çalıştık, proje ürettik ve bu projeleri hayata geçirdik. Ülkemizin dört bir yanında hizmet fırtınası estirdik. Hem Trabzon´da hem de yurdumuzun dört bir yanında hizmet ve projelerle dolu yoğun bir mesai harcıyoruz" dedi.

`SANDIĞIN RENGİ BELLİ OLDUKÇA YALANLARI ORTAYA ÇIKTI´

AK Parti Hükümeti´nin, hizmet ve eser siyaseti anlayışıyla kimsenin yarışamayacağını söyleyen Karaismailoğlu, "Bugün 2002 Türkiye´si ile kıyaslanmayacak bir konuma geldik çok şükür. Yılların ihmaline son verirken diğer yandan ülkemizi geleceğe taşıyan, çağ atlatan nice projelere imza attık. Yüzyılda yapılabilecek işleri 21 yıla sığdırdık. Bizler de her zamanki azmimizi, enerjimizi, vatan sevdamızı, millet aşkımızı en doğru biçimde sürdürecek; Trabzon´umuza ve Türkiye´mize en büyük eserleri, hizmetleri kazandırmaya devam edeceğiz. Bu dengesi bozulmuş, gözü koltuktan başka bir şeyi görmeyenlerin halini 14 Mayıs gecesi gördük. Televizyon ekranlarında oynadıkları kazandık tiyatrosunu hep birlikte takip ettik. Sandığın rengi belli oldukça yalanları ortaya çıktı. Manipülasyon yapmak istedikleri belli oldu. Buna rağmen, yanlış yönlendirdikleri seçmenlerinden de kamuoyundan da özür dilemediler. Bunlar kendi oyunlarının içine batmışken 14 Mayıs´ta milletimiz biz kez daha: Dualarımız, Rüyalarımız, Umutlarımız Recep Tayyip Erdoğan´la dedi. İkinci turda sesimiz daha da gür çıkacak. 28 Mayıs´ta Cumhurbaşkanı´mıza verilen destek daha da çok artacak. Trabzon; bağımsız, bölünmez ve müreffeh Türkiye için, Türkiye Yüzyılı için bir kez daha gür bir sesle liderimiz Recep Tayyip Erdoğan diyecek" diye konuştu.

`ENERJİMİZ, HEYECANIMIZ VE İNANCIMIZ TAM´

Karaismailoğlu, "Kazandıklarımızı koruyacak ve inşallah daha da yükselteceğiz. Ülkemizi terör örgütlerinin oyuncağı haline getirmeye çalışanların yüzüne sandık sonuçlarını çarpacağız. Biz biriz, bizi bölemezsiniz, terör örgütlerini içimize sokamazsınız, bizi Batı´ya oyuncak edemezsiniz, diyeceğiz. Enerjimiz, heyecanımız ve inancımız tam. Milletimizin umudu olmaya, güveni olmaya doğru emin adımlarla devam edeceğiz. Milletimiz başladığı işi 28 Mayıs´ta sandıkta bitirecek. Türkiye üzerinde oyunlar oynamak isteyen terör örgütleri de küresel emperyalistler de sandığa gömülecek. 28 Mayıs´ta durmak yok, yola devam diyoruz. Büyük Türkiye zaferi için herkesi sandığa bekliyoruz" (DHA) DHA-Politika Türkiye-Trabzon / Merkez Selay SAYKAL

