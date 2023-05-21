Trabzonspor´da Karagümrük maçı hazırlıkları tamamlandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Selay SAYKAL / TRABZON, (DHA) -Trabzonspor, Süper Lig´in 35´inci haftasında oynayacağı VavaCars Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarını bugün yapılan taktik idmanıyla tamamladı.

Spor Toto Süper Lig´in 35´inci haftasında Fatih Karagümrük´ü sahasında konuk edecek olan Trabzonspor, müsabakanın hazırlıklarını tamamladı. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri´nde teknik direktör Nenad Bjelica yönetiminde saat 18.00´de çalışan bordo mavililer, müsabaka öncesi taktik çalışması yaptı.

Trabzonspor ile Fatih Karagümrük, yarın Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde saat 20.00'de karşılaşacak.

DHA-Spor Türkiye-Trabzon / Merkez Selay SAYKAL

2023-05-21 21:49:51



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.