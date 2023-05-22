Süper Lig´de `Karadeniz fırtınası´



Selay SAYKAL/TRABZON,(DHA)Spor Toto 1´inci Lig´de şampiyonluğunu 4 hafta erken ilan eden Yılport Samsunspor´un ardından ligi 2'nci sırada tamamlayan Çaykur Rizespor da 1 yıllık aranın ardından yeniden Süper Lig´e yükseldi. Kümede kalma mücadelesi veren Giresunspor´un ligte kalması durumunda, Trabzonspor ile birlikte Karadeniz Bölgesi'nden 4 takım, Süper Lig'in 2023-2024 sezonuda yarışacak.

Spor Toto 1´nci Lig'de son hafta maçlarının oynanmasıyla Süper Lig'e çıkan takımlar belli oldu. Yılport Samsunspor ve Çaykur Rizespor´un üst lige çıkmasıyla gelecek sezon Süper Lig´de yarışacak Karadeniz takımlarının sayısı da arttı. Süper Lig´in son şampiyonu Trabzonspor´un yanı sıra, Bitexen Giresunspor´un kümede kalması durumunda gelecek sezon Süper Lig´de Karadeniz Bölgesi'ni 4 takım temsil edecek.

SAMSUNSPOR´UN HASRETİ SON BULDU

34´üncü haftada Ankara Keçiörengücü'nü 4-1 mağlup edip 69 puana ulaşan Yılport Samsunspor, şampiyonluğunu erken ilan etti. Ligin bitimine 4 hafta kala Süper Lig´e çıkmayı garantileyen Karadeniz ekibi, 11 yıllık Süper Lig hasretine teknik direktör Hüseyin Eroğlu yönetiminde son verdi. Türk futbol tarihinde önemli yeri bulunan kırmızı beyazlılar, bugüne kadar Süper Lig'de toplam 30 sezon mücadele etti. Yeni sezonda 31´inci kez Süper Lig´de yarışacak olmanın heyecanını yaşayan Samsun ekibi, son olarak 2010-11 sezonunun ardından yükseldiği Süper Lig'den 1 yıl kalabilmişti. Kariyerinin ilk şampiyonluğunu Karadeniz ekibiyle yaşayan teknik direktör Hüseyin Eroğlu, 2023-24 futbol sezonunda takımını yeni başarılara ulaştırmak için yönetmeyi sürdürecek.

ÇAYKUR RİZESPOR´DAN GERİ DÖNÜŞ

1´inci Lig'de zirve mücadelesi veren Çaykur Rizespor da, son haftada 68 puana ulaşıp ligi 2´nci sırada tamamlayarak Süper Lig'e yükselen ikinci takım oldu. 2021-22 sezonunun 36´ncı haftasında matematiksel olarak Süper Lig´e veda eden Rize temsilcisi, ligi 36 puanla 17´nci sırada tamamlayıp 1´nci Lig´e düşmüştü. Sezon başında başkan değişikliğinin yaşandığı Rize ekibinde göreve gelen yeni yönetim, teknik direktör Bülent Korkmaz ile yola devam etme kararı aldı. Geçen yıl takımıyla küme düşme üzüntüsü yaşayan Korkmaz, taraftarlardan zaman zaman gelen `istifa´ çağrılarına karşılık takımıyla omuz omuza mücadele verdi. Ligin ikinci devresinde yükselişe geçen yeşil mavililer, ligi 2´nci sırada tamamlayıp 1 yıl aranın ardından Süper Lig´e yeniden `merhaba´ dedi.

GEÇEN YILIN ŞAMPİYONU YENİ SEZONDA DAĞILDI

Süper Lig´de geçen sezonu şampiyon tamamlayan Trabzonspor ise 2022-23 sezonunda yaşadığı mali problemler, şampiyonluk sonrası sürecin yönetilemeyişi ve sahada istikrarsızlık nedeniyle zorlu günler yaşadı. Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu ve teknik direktör Abdullah Avcı´nın istifasıyla devam eden süreçte bordo mavili takımda yeni başkan Ertuğrul Doğan oldu. Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi, Konferans Ligi, Ziraat Türkiye Kupası ve Süper Lig hayallerine veda eden Trabzonspor´da, Abdullah Avcı´dan sonra göreve yardımcısı Orhan Ak getirildi. Doğan ve yönetimi, Ak ile süren kısa yolculuğun ardından teknik direktörlük için Nenad Bjelica ile anlaştı. Bu sezon yarıştığı tüm kulvarlarda yokları oynayan Karadeniz temsilcisi, başarıyı gelecek sezonda kovalayacak. Ligin 36´ncı haftasında 48 puanla 8´nci sırada bulunan Trabzonspor, ligi olabildiğince üst sıralarda tamamlayıp yeni sezonda yeni bir sayfa açmak istiyor.

GİRESUNSPOR KÜME MÜCADELESİNDE

2020-21 sezonunun son haftasında 70 puana ulaşan Bitexen Giresunspor, averaj farkıyla Süper Lig´e doğrudan çıkmış, 44 yıl sonra Süper Lig hayaline kavuşmuştu. Bu sezon ligde istediği başarıyı yakalayamayan çotanaklar; ligin bitimine 4 hafta kala 34 puanla ligin 16´ncı sırasında bulunuyor. Hatayspor ve Gaziantep FK'nın Süper Lig'den çekilmesi nedeniyle küme düşme hattında yer alan yeşil beyazlılar Süper Lig´de kalmayı hedefliyor. DHA-Spor Türkiye-Trabzon / Merkez Selay SAYKAL

2023-05-22 13:35:06



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.