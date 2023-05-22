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Bakan Karaismailoğlu: Milletimiz suyu getirenle, testiyi kıranı gayet iyi bilmektedir

DHA

Bakan Karaismailoğlu: Milletimiz suyu getirenle, testiyi kıranı gayet iyi bilmektedir


Fatih TURANSelçuk BAŞAR/TRABZON, (DHA)ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Sandıktan hezimetle ayrılınca ne yapacaklarını şaşırdılar. Deprem bölgesindeki illerde atılan tokattan da anlamamışlar. Milletimiz bu oyunlara gelmez. Milletimiz suyu getirenle, testiyi kıranı gayet iyi bilmektedir" dedi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Doğu Karadeniz'i Orta Doğu, Kafkaslar ve İran'a bağlayan tarihi İpek Yolu'nun geçtiği güzergahta, Trabzon-Gümüşhane kara yolunda yapımı tamamlanan ve 3 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hizmete açtığı dünyanın en uzun 3'üncü, Avrupa'nın ise en uzun çift tüplü kara yolu tüneli Zigana Tüneli girişinde açıklama yaptı. Zigana Tüneli'nden açılış sonrası 100 binin üzerinde araç geçişi olduğunu duyuran Bakan Karaismailoğlu, "Biliyorsunuz AK Parti hükümetleri vakit kaybetmeyi sevmez. Milletine, ülkesine hizmet için 1 dakikayı bile boşa harcamaz. Biz de seçim sonrasında hiç hız kaybetmeden Trabzon'un geleceğinin, projelerimizin, işlerimizin başındayız. Mademki milletimiz yola doğru adamla devam diyor, biz de elbette durmayacağız. Trabzon, coğrafi konumu sayesinde ilk çağlardan beri bölgesinin en önemli ticari merkezlerinden biridir. Eski dönemlerde Asya'dan gelen ürünler, İran ve Erzurum üzerinden uzun bir yolculuk sonrası Trabzon'a varır ve buradan deniz yoluyla Anadolu'nun batısına, İstanbul'a ve Avrupa'ya gönderilirdi. Bu nedenle Zigana Tüneli'ni sadece Trabzon, Gümüşhane ve Erzurum'u ilgilendiren bir proje olarak göremeyiz. Başta İran olmak üzere tüm Orta Doğu ülkelerinin Karadeniz'e ulaşması açısından hayati önem taşıyor. Bildiğiniz üzere Karadeniz Sahil Yolu, sahil kesimindeki yerleşim yerleri, yüksek standartlı bir ulaşım ağıyla birbirine bağlı. Sahil kesiminden iç bölgelere ulaşım yakın zamana kadar Karadeniz coğrafyasının izin verdiği şartlarda sağlanıyordu. Bu nedenle başlattığımız kuzey-güney akslarını iyileştirme çalışmaları kapsamında bölgede pek çok yol ve tünel yapımını da projelendirdik" dedi.
'ZİGANA TÜNELİ, TÜRK MÜHENDİSLİĞİNİN GURUR PROJELERİNDEN'
Ülke adına mühendislik harikası önemli bir projeyi hayata geçirdiklerini belirten Karaismailoğlu, "Zigana Tüneli, Türk mühendisliğinin gurur ve yüz akı projelerinden biridir. Tünel ve bağlantı yollarının yapımı, tasarımı ve kontrolünde yüzde yüz yerli ve milli kaynaklar kullandık. Projemiz Türk mühendisleri ve işçileri tarafından inşa edildi. Zigana Tüneli'ni, Trabzon'u Gümüşhane üzerinden Bayburt, Aşkale ve Erzurum'a bağlayan ve yüksek yoğunlukta trafik yükü taşıyan güzergahta, 14,5 kilometre uzunluğunda çift tüplü olarak inşa ettik. Zigana Tüneli, trafiğin Karadeniz sahil kesimindeki merkezlere ve limanlara sorunsuz akışını sağlayacak, uluslararası ticaretin daha hızlı ve güvenilir yapılmasına büyük katkıda bulunacak" diye konuştu.
'MİLLETİMİZ BAŞLADIĞI İŞİ 28 MAYIS'TA ÇOK DAHA GÜÇLÜ BİR DESTEKLE BİTİRECEK'
Milletin 14 Mayıs'ta açık ara farkla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanında olduğunu söyleyen Bakan Karaismailoğlu, şöyle konuştu:
"Milletimiz, 'Durmak yok yola doğru adamla devam ediyoruz' dedi. Aziz milletimiz başladığı işi 28 Mayıs'ta çok daha güçlü bir destekle bitirecek. Milletimiz 14 Mayıs'ta 'İstikrara, gelişmeye, kalkınmaya devam' dedi. Eserlerimizi, hizmetlerimizi bir bir milletimize sunacağız. Hem bölgemiz hem de ülkemiz için çok büyük planlamalarımız var. Yıllar içerisinde durmadan çalıştık, proje ürettik ve bu projeleri hayata geçirdik. Ülkemizin dört bir yanında hizmet fırtınası estirdik. Hem bölgemizde hem de yurdumuzun dört bir yanında hizmet ve projelerle dolu yoğun bir mesai harcıyoruz. Bölgemizi çok daha ilerilere taşıyacağız. Yeni İpek Yolu olacak Kalkınma Yolu için de çalışmalara başladık. Habur ile Basra Körfezi arası 1200 kilometrelik demir yolunu ve otoyolu kapsayan Kalkınma Yolu Projesi, Türkiye'yi Trabzon'dan Basra Körfezi'ndeki Faw Limanı'na bağlayacak. Hint Okyanusu Basra Körfezi'nden Habur'a ulaşan Kalkınma Yolu sayesinde; Türkiye üzerinden Akdeniz'e, Karadeniz'e, Avrupa'ya ve Kafkaslar'a bağlantı kuruyoruz. 'Orta Koridor'u da buna entegre ediyoruz."
'AK PARTİ'NİN HİZMET VE ESER SİYASETİ ANLAYIŞIYLA HİÇ KİMSE YARIŞAMAZ'
Bakan Karaismailoğlu, açıklamasında, "Peki, biz bu proje ve inşa çalışmalarıyla meşgulken masada oturanlar ve maskesi düşüp masalara vuranlar ne yapıyor? Sandıktan hezimetle ayrılınca ne yapacaklarını şaşırdılar. Deprem bölgesindeki illerde atılan tokattan da anlamamışlar. Milletimiz bu oyunlara gelmez. Milletimiz bu zihniyeti yakından tanıyor. İstanbul'da göreve geldikten sonra durdurdukları metro yatırımları, yarım bıraktıkları Dolmabahçe Levazım Tüneli'nden üzerine hafriyat döktükleri Yenidoğan metrosundan tanıyor. Yapmadıkları hastane yollarından, bedava yapacakları toplu taşımaya; yaptıkları yüzde 300 zamdan tanıyor. Adana'da göreve gelir gelmez yapımını durdurdukları 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden, Aydın'da yapmadıkları şehir hastanesi yolundan tanıyor. Milletimiz suyu getirenle, testiyi kıranı gayet iyi bilmektedir. Sayın Cumhurbaşkanımız liderliğindeki AK Parti'nin hizmet ve eser siyaseti anlayışıyla hiç kimse ama hiç kimse yarışamaz" ifadelerine yer verdi.
'OYNADIKLARI 'KAZANDIK' TİYATROSUNU HEP BİRLİKTE TAKİP ETTİK'
Seçimlere değinen Karaismailoğlu, "Biz bugüne kadar verdiğimiz her sözün arkasında durduk. Milletimiz de bunu gördü ve Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti, yapılan bütün genel ve yerel seçimlerle referandumlarda milletimizin teveccühüne mazhar oldu. Seçimlerin hepsinden de milletimizin güvenini alarak alnının akıyla birinci parti olarak çıktı. Bu dengesi bozulmuş, gözü koltuktan başka bir şeyi görmeyenlerin halini 14 Mayıs gecesi gördük. Televizyon ekranlarında oynadıkları kazandık tiyatrosunu hep birlikte takip ettik. Sandığın rengi belli oldukça yalanları ortaya çıktı. Manipülasyon yapmak istedikleri belli oldu. Buna rağmen, seçmenlerinden de kamuoyundan da özür dilemediler. Bunlar, kendi oyunlarının içine batmışken 14 Mayıs'ta milletimiz bir kez daha 'Dualarımız, rüyalarımız, umutlarımız Recep Tayyip Erdoğan'la' dedi" diye konuştu.
'İKİNCİ TURDA SESİMİZ DAHA DA GÜR ÇIKACAK'
Türkiye'yi geleceğe taşıyacak projelere imza atmayı sürdüreceklerini aktaran Karaismailoğlu, "İkinci turda sesimiz daha da gür çıkacak. 28 Mayıs'ta Cumhurbaşkanımıza verilen destek daha da çok artacaktır. Milletimiz, bağımsız, bölünmez ve müreffeh Türkiye için, Türkiye Yüzyılı için bir kez daha gür bir sesle 'Liderimiz Recep Tayyip Erdoğan' diyecek. Kazandıklarımızı koruyacak ve inşallah daha da yükselteceğiz. Ülkemizi terör örgütlerinin oyuncağı haline getirmeye çalışanların yüzüne sandık sonuçlarını çarpacağız. Sayın Cumhurbaşkanı'mız liderliğinde halkımızdan aldığımız destek ve iradeyle Türkiye'yi geleceğe taşıyacak projelere imza atmaya devam edeceğiz" diyerek sözlerini tamamladı.
Bakan Karaismailoğlu, konuşmasının ardından direksiyonuna geçtiği makam aracı Togg'u tünelde kullandı. (DHA)DHA-Politika Türkiye-Trabzon / Merkez Fatih TURAN-Selçuk BAŞAR
2023-05-22 17:04:17

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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