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Trabzonspor - Fatih Karagümrük: 4-1

DHA

Trabzonspor - Fatih Karagümrük: 4-1


Selay SAYKAL/TRABZON,(DHA)-
STAT: Şenol Güneş Spor Kompleksi
HAKEMLER: Turgut Doman, Mustafa Sönmez, Ali Tuna
TRABZONSPOR: Uğurcan Arif (Dk. 83 Serkan), Hüseyin, Bartra, Larsen, Siopis, Abdülkadir (Dk. 73 Hamsik), Bakasetas, Trezeguet (Dk. 88 Lahtimi), Visca (Dk. 73 Visca), Gomez (Dk. 73 Umut)
FATİH KARAGÜMRÜK: Batuhan Biraschi (Dk. 64 Salih), Dresevic, Rodrigues, Münir Levent Mercan, Ozdoev, Shukurov (Dk. 46 Adnan Uğur), Lobjanidze (Dk. 75 Colley), Bertolacci (Dk. 75 Nicholas), Borini (Dk. 82 Frei), Diagne
GOLLER: Dk. 8 Bartra, Dk. 20 Batuhan Şen (K.K), Dk. 35 ve 51 Trezeguet (Trabzonspor), Dk. 14 Diagne (Fatih Karagümrük)
SARI KART: Serkan Asan (Trabzonspor)
Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig´in 35´inci haftasında VavaCars Fatih Karagümrük'ü sahasında 4-1 mağlup etti. Bu sonucun ardından Karadeniz temsilcisi ligdeki puanını 51´e yükseltirken, Fatih Karagümrük 44 puanda kaldı.
8´inci dakikada Trabzonspor´un kazandığı köşe vuruşunu Visca, yakınında bulunan Arif´e pas vererek kullandı. Arif´in ceza sahasına ortaladığı topa yükselen Trezeguet topa dokunamadı. Kale önünde oluşan karambolde Bartra, önüne düşen topu filelere gönderdi: 1-0.
14´üncü dakikada orta sahadan gönderilen uzun topu Karagümrüklü oyuncu sağ kanatta Lobjanidze kontrol etti. Bu oyuncunun ceza sahası içerisine yerden yolladığı topa hareketlenen Diagne´nin vuruşunda top ağlara gitti: 1-1.
20´nci dakikada ceza sahasının sağındaki Gomez´in kale önündeki Abdülkadir´e pasında, hızlı giden topu yakalayan Trezeguet kaleye doğru şutunu çekti. Çizgi üzerindeki kaleci Batuhan´a çarpan top filelerle buluştu: 2-1.
35´inci dakikada Abdülkadir´in orta sahadan gönderdiği topla soldan ceza yayına ilerleyen Trezeguet, ceza sahası dışından vuruşunu yaptı. Kalenin sağ köşesine yüksekten giden top filelerle buluştu: 3-1.
51´inci dakikada Trabzonspor´da Gomez´in pasında ceza yayı üzerinde topla buluşan Abdülkadir, topu yanındaki Trezeguet´e bıraktı. Trezeguet´nin kaleye doğru vuruşunda top kalecinin sağından ağlara gitti: 4-1.
59´uncu dakikada Trabzonspor´da sağdan topla ilerleyen Larsen´in uzak köşeye yüksekten gönderdiği topa Abdülkadir kafa vuruşu yaptı. Abdülkadir´in vuruşunda top ağlara gitti. VAR odasından gelen uyarı üzerine hakem Turgut Doman ofsayt gerekçesiyle golü iptal etti.
76´ncı dakikada orta sahanın solundaki Trezeguet pasını Hamsik´e verdi. Hamsik´in kaleye uzaktan şutunda top üstten dışarı çıktı.
Karşılaşma Trabzonspor´un 4-1´lik galibiyetiyle tamamlandı.
BJELICA´DAN KADRO DEĞİŞİKLİĞİ
Trabzonspor teknik direktörü Nenad Bjelica, ligde son oynanan Fenerbahçe maçı kadrosunda değişikliğe giderek takımını Fatih Karagümrük karşısında sahaya sürdü. Sahaya 4´lü savunma kurgusuyla çıkan Hırvat teknik adam, kart cezalısı olan Eren Elmalı´nın yerine genç oyuncu Arif Boşluk'a ilk 11´de görev verdi. Kart cezası nedeniyle 2 müsabakada takımını yalnız bırakan Bakasetas, Doğucan´ın yerine Karagümrük maçında orta sahada görev aldı. Hırvat teknik adam, yeni sezon kadrosunda düşünmediği Yusuf Yazıcı´yı bu maçta da kadroya almazken Lazar Markovic´i yedek kulübesinde tuttu. Marek Hamsik´i yedekte bekleten Bjelica, santrforda Umut Bozok yerine de Maxi Gomez´i sahaya sürdü.
TRABZONSPOR RÖVANŞI ALDI
Süper Lig´in ilk yarısında İstanbul ekibine 4-1 mağlup olan Trabzonspor, bu akşam oynanan karşılaşmada aynı skorla rakibinden rövanşı aldı.
TREZEGUET'TEN 2 GOLLÜK KATKI
Bordo mavililerde Mahmoud Trezeguet, İstanbul ekibi karşısında takımına önemli katkı sağladı. İstanbul ekibine 2 gol atan Mısırlı oyuncu, ligde son oynanan 3-1´lik Fenerbahçe mağlubiyetinin ardından bu karşılaşmada attığı gollerle taraftara moral verdi.
TRİBÜNLER BOŞ KALDI
Ligde iddiası kalmayan Karadeniz ekibinde taraftarlar, Fatih Karagümrük maçına ilgi göstermedi. Az sayıda taraftarın yer aldığı tribünler büyük oranda boş kaldı.
MAÇ ÖNCESİ DOSTLUK YEMEĞİ
Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, maç öncesinde Fatih Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma ve yönetim kurulunu ağırladı. Şenol Güneş Spor Kompleksi Akyazı Stadyumu´nda düzenlenen dostluk yemeğinde bir araya gelen yöneticiler, birbirlerine başarı diledi. Başkan Doğan, Fatih Karagümrük Başkanı Hurma'ya günün anısına plaket takdim etti.DHA-Spor Türkiye-Trabzon / Merkez Selay SAYKAL
2023-05-22 22:24:18

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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