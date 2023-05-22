Trabzonspor - Fatih Karagümrük maçının ardından



Selay SAYKAL Selçuk BAŞAR / TRABZON, (DHA) Spor Toto Süper Lig´in 35´inci haftasında Trabzonspor, sahasında Fatih Karagümrük'ü 4-1 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından Trabzonspor Teknik Direktörü Nenad Bjelica ve Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Andrea Pirlo, düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Bordo mavililerin farklı galibiyetini ve oyunu değerlendiren Trabzonspor Teknik Direktörü Nenad Bjelica, "Bizim adımıza gayet iyi bir maç ve hak edilmiş bir galibiyet oldu. Hem takıma, hem taraftara teşekkür ediyorum. Önümüzdeki maçlarda da aynı futbolu oynamaya çalışacağız" dedi.

"OYNAMAK İSTEDİĞİMİZ FUTBOL ÇEKİCİ OLACAK"

Gelecek sezon düşündüğü oyun sistemi hakkındaki soruyu yanıtlayan Bjelica, "Sistem olarak belki bu sistemde değil başka sistemler de olabilir. Şu an deneme sürecindeyiz. Farklı oyuncuları farklı yerlerde deniyoruz. Bizim gelecek sene oynamak istediğimiz futbol çekici bir futbol olacak. Gelecek sezon iyi bir futbol sergilemek istiyoruz" diye konuştu.

PIRLO: LİGİN DAHA BİTMEDİĞİNİ ANLAYAMADIK

Trabzonspor karşısında alınan ağır yenilgiyi değerlendiren VavaCars Fatih Kargümrük Teknik Direktörü Andrea Pirlo, "Kötü bir maç kaybettik. Böyle oynarsanız maçları kaybedebilirsiniz. Rakibe bazı pozisyonlarda çok açık verdik. Ligin daha bitmediğini anlayamadık. Oyuncuların ve herkesin bunu anlaması gerekiyor" şeklinde konuştu.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Nenad Bjelica'nın açıklamaları

- Andrea Pirlo'nun açıklamalarıDHA-Spor Türkiye-Trabzon / Merkez Selay SAYKAL-Selçuk BAŞAR

2023-05-22 23:12:58



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