Trezeguet´den 'tükürük' açıklaması: Videoyu görünce kötü hissettim



Selçuk BAŞAR Salim SARIKOÇ / TRABZON, (DHA) Trabzonsporlu futbolcu Mahmoud Trezeguet, 18 Mayıs tarihinde oynadıkları Fenerbahçe maçında rakip takım futbolcusu Samet Akaydin'in tükürmesiyle ilgili olarak, "Kötü hissettim videoyu gördüğümde ama çok fazla bir şey söylemek istemiyorum" dedi.

Süper Lig´in 35´inci haftasında VavaCars Fatih Karagümrük´ü 4-1 mağlup eden Trabzonspor´da Mahmoud Trezeguet ile Arif Boşluk, karşılaşma sonrasında açıklamalarda bulundu. Galibiyeti değerlendiren Mahmoud Trezeguet, "3 puan aldık. Bu goller için ve puan için şükürler olsun. Bu büyük kulüpte ilk hat-trick´imi yaptığım için çok mutluyum. Umarım bu şekilde gelecek maça hazırlanmaya devam edebiliriz. Takımıma umarım katkı sağlamaya devam edebilirim" dedi.

"BURADA MUTLUYUM"

Hakkındaki transfer söylentileri ve gelecek planı sorulan Mısırlı oyuncu, "Trabzonspor´da kontratım var ve sadece Trabzonspor için sahaya çıkıyor, bütün odağımı buna veriyorum. Gelecekle ilgili herhangi bir şey bilmiyorum. Burada da mutluyum. Geçen maçta görmüş olduğunuz üzere elimdekinin en iyisini vermeye çalışıyorum. Şu anda sezon sonuna kadar buradayım" diye konuştu.

`VİDEOYU GÖRÜNCE KÖTÜ HİSSETTİM´

Trezeguet, geçen hafta Fenerbahçe maçındaki secde ettiği gol sevincinde yakınından geçerken sarı lacivertli futbolcu Samet Akaydin'in tükürmesine yönelik soruya, "Yaşanandan dolayı çok üzgünüm. Yaşandığı sırada bu olayı görmedim. Bundan dolayı şanslıyım. Fark etmemiş olmam iyi bir şey. Kötü hissettim videoyu gördüğümde ama çok fazla bir şey söylemek istemiyorum" dedi.

ARİF BOŞLUK: KEŞKE HEP BÖYLE İLERLESEYDİK

Müsabakayı değerlendiren Trabzonspor´un genç savunma oyuncusu Arif Boşluk, güzel bir maç olduğunu söyledi. Genç oyuncu, "Zaten iyi çalışmıştık. Taraftara da borçluyduk bu galibiyeti geçen maçtan sonra. Elimizden geleni yaptık. Antrenmanda uyguladıklarımızı sahaya yansıtınca skoru alıyoruz. Keşke hep böyle ilerleseydik, taraftarı bu kadar üzmeseydik. İnşallah bundan sonra galibiyetlerle sevindirmeye devam ederiz" ifadelerini kullandı.

"TRABZONSPOR´U EN İYİ YERLERDE TEMSİL ETMEK İSTİYORUM"

Nenad Bjelica´nın takıma gelmesinden sonra daha fazla forma şansı bulmasını ve takımdaki geleceğini değerlendiren genç oyuncu, "Öncelikle Abdullah hocadan başladı. Altyapıdan geldim, oynamaya başladım. Sonra Bjelica hocam geldi. Çok teşekkür ederim bana şans veriyor, güveniyor. Geçen sıkıntılı performanstan sonra tekrar bana şans verdi. Elimden geldiğince değerlendirmeye, takıma katkı vermeye çalışıyorum. İnşallah bundan sonra daha iyi ilerleyerek Trabzonspor´u en iyi yerlerde temsil etmek istiyorum" diye konuştu. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Arif Boşluk'un açıklamaları

- Trezeguet'nin açıklamaları (DGS Haber Kodu: 230522129)DHA-Spor Türkiye-Trabzon / Merkez Selçuk BAŞAR-Salim SARIKOÇ

2023-05-22 23:42:56



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