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Bakan Karaismailoğlu: Başka maskeler takmaya çalışıyorlar; iş işten geçti

DHA

Bakan Karaismailoğlu: Başka maskeler takmaya çalışıyorlar; iş işten geçti


Aleyna KESKİN/TRABZON, (DHA)ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Daha dün Selahattin Demirtaş teröristine özgürlük isteyenler, bugün başka maskeler takmaya çalışıyor ama bunu yemezler; iş işten geçti. 28 Mayıs'ta o kirli maskeleri de yırtıp atacak olan sizlersiniz" dedi.
Bakan Karaismailoğlu, Trabzon'un Akçaabat ilçesini ziyaret etti. Buradaki halka seslenen Karaismailoğlu, dünyanın gözünün 28 Mayıs'ta yapılacak olan cumhurbaşkanı seçimlerinde olduğunu belirterek, "Türk cumhuriyetleri, mazlumlar, Müslüman bütün devletler, Recep Tayyip Erdoğan'ın kazanmasını istiyor. Onun karşısında Türkiye düşmanları, Türkiye'den nefret edenlerin hepsi; kirli ve vizyonsuz ittifakı destekliyor. Mazlumlar kazanacak, Müslümanlar kazanacak, Türk cumhuriyetleri kazanacak. Vatanına hizmet etmek, milletine hizmet etmek nedir; görün. Öyle söz vermekle, duvarlara yazmakla, pankart asmakla olmaz. Eserlerinizle, sözlerinizle, icraatlarınızla yerine getirirsiniz" dedi.
'İŞE BAŞLADIK MI UCUNDAN TUTMAYIZ'
3 Mayıs'ta açılan Zigana Tüneli'nden 100 binin üzerinde aracın geçiş yaptığını kaydeden Karaismailoğlu, "Burada yeni istihdam alanlarını üreteceğiz, yeni iş alanları üreteceğiz. Gençlerimiz, çocuklarımız artık memleketlerinde çalışacak. 1 Mayıs'ta Güney Çevre Yolu'nun temelini attık. Çalışmalar devam ediyor. Pazar günü oradaydık. 20 günde neler yaptık? Onu da herkese gösterdik. İşe başladık mı ucundan tutmayız. İşin bitmesi için canla başla çalışırız. 'Ya Güney Çevre Yolu temel attığımız gibi hızlıca, çabucak bitirilecek ya da İstanbul'da bu vizyonsuzların yaptığı gibi tüneller, metro inşaatları gibi kaderine terk edilecek' dedik. Akçaabatlılar da Güney Çevre Yolu'nun hızlı bitirilmesi yönünde karar verdi" diye konuştu.
'BİZİM HEDEFLERİMİZ BÜYÜK'
Çalınmadık kapı, girilmedik gönül bırakmayacaklarını vurgulayan Karaismailoğlu, "Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde yapacağımız daha çok işimiz var. O yüzden eksik kalan arkadaşlarımızın da gönüllerini gireceğiz. Bu karşımızdaki vizyonsuz aday ve o kirli ittifaklar, teröristler ile iş birliği yapmasının dersini 14 Mayıs'ta aldığı için; şimdi başka maskelerle milletimizin önüne çıkmaya çalışıyor. Daha dün Selahattin Demirtaş teröristine özgürlük isteyenler, bugün başka maskeler takmaya çalışıyor ama bunu yemezler; iş işten geçti. 28 Mayıs'ta o kirli maskeleri de yırtıp atacak olan sizlersiniz. Bizim hedeflerimiz büyük. Bakın; proje anlatıyoruz, ülkemizin geleceğinden bahsediyoruz. 'Lider ülke, lider Türkiye, liderimiz Cumhurbaşkanı' diyoruz" dedi.
'CUMHURBAŞKANI'MIZIN GÖLGESİNİ HİSSETTİRECEĞİZ'
Bolu Dağı Tüneli ile Zigana Tüneli'nin karşılaştıran Karaismailoğlu, "17 yılda 3 kilometrelik tüneli bitiremeyen Türkiye'den, bunun 5 katı tüneli 5 yılda bitiren bir Türkiye'ye geldik. Bu eski ve yeni Türkiye arasındaki farkı gösteriyor. Yüzde 75 aşağısını kabul etmiyoruz. Akçaabat'a da bu yakışır. Pazar günü Türkiye'nin bayramı, bütün mazlumların, Müslümanların ve Türk cumhuriyetlerinin bayramını. Hep beraber kutlayacağız. Şu kısa sürede tansiyonu düşürmeyeceğiz. Her mahallede, her sokakta Cumhurbaşkanı'mızın gölgesini ve sıcak yüreğini hissettireceğiz. Hep beraber pazar günü sandıkları patlatmaya hazır mıyız" diye konuştu.
Konuşmasının ardından esnafla da bir araya gelen Karaismailoğlu, daha sonra AK Parti Akçaabat İlçe Teşkilatı'nda partililerle buluştu. (DHA) DHA-Politika Türkiye-Trabzon / Merkez Aleyna KESKİN
2023-05-23 14:00:46

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