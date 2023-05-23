Şampiyon kulüplerin divan başkanları Trabzon´da toplandı



Selay SAYKAL/TRABZON,(DHA) Süper Lig´de şampiyonluk yaşayan kulüplerin divan başkanları, Trabzonspor´un ev sahipliğinde düzenlenen toplantıda bir araya geldi.

Trabzonspor Kulübü, Süper Lig´de şampiyonluk yaşayan Beşiktaş, Galatasaray, Bursaspor ve Medipol Başakşehir´in divan başkanları ile temsilcilerini ağırladı. Trabzonspor Divan Kurulu Başkanı Ali Sürmen´in ev sahipliğinde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri´nde gerçekleşen toplantıya; Beşiktaş Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk, Bursaspor Divan Kurulu Başkanı Galip Sakder, Galatasaray Divan Kurulu Başkanı Abdi Aykutalp Derkan ve Medipol Başakşehir´i temsilen yönetim kurulu üyesi Kağan Şahin katıldı. Trabzonspor´u temsilen Asbaşkan Zeyyat Kafkas, Genel Sekreter Kemal Ertürk, Başkan Yardımcısı Ali Haydar Gedikli ile birlikte Divan Kurulu yönetiminden Mehmet Ongan ve İsmail İnan da toplantıda yer aldı.

Trabzonspor Asbaşkanı Zeyyat Kafkas, divan kurullarının kulüpleri sahiplendiğini söyleyerek, "2018´de başlayan ve hem ekonomik, hem idari hem de sportif anlamda dalgalanmalar yaşadığımız süreçte de divan kurulu bize her zaman destek oldu. Divan kurullarının Türk sporuna ve Türk futboluna çok büyük katkılar yaptığına inanıyorum" dedi.

SÜRMEN: OLUMSUZ İFADELER KULLANMAMALIYIZ

Trabzonspor Divan Kurulu Başkanı Ali Sürmen ise divan kurullarının Türk futbolunun gelişmesine katkı sağladığını belirterek, "Türk futboluna katkısı olmayan söylemleri bir kenara koymalı, olumsuz ifadeler kullanmamalıyız. Türk futbolunda doğruların uygulanması için çaba göstermeliyiz. Sadece şampiyonluğa odaklanarak değerlendirmeler ve çalışmalar yapmak hiçbir katkı sağlamaz. Çünkü herkes şampiyon olamayacaktır. Kulüpler ekonomilerini de dikkate alarak futbolcu yetiştirip Avrupa´ya gönderemezler ise sıkıntılar yaşanıyor, yaşanacaktır. Bu noktada divan başkan ve kurullarının, kulüp yönetimlerine ve Türk futbol camiasına örnek olacak açıklamalarla yönlendirme yapmalarını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

YAMANTÜRK: DİVAN KURULLARI AİLE GİBİDİR

Beşiktaş Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk, divanların kulüplerin ak sakallıları olarak adlandırılan kesimini oluşturduğunu kaydetti. Yamantürk, "Divan kurulları bir aile gibidir. Ailenin futbol pastasını büyütmesi gerekir. Büyütemezsek sıkıntı olur" dedi.

DERKAN: DİVANLAR KURULLARIN SENATOSU

Galatasaray Divan Kurulu Başkanı Abdi Aykutalp Derkan da, divanların kulüplerin senatosu olduğunu bildirerek, kurumsal hafızanın gelişip kulüp ve Türk futboluna yararlı olması için birlikteliğin çok önemli olduğunu söyledi.

SAKDER: FANATİK GRUPLARIN YARATTIĞI RAHATSIZ DAVRANIŞLARDAN KURTULMAK GEREK

Bursaspor Divan Kurulu Başkanı Galip Sakder, sporun gücünün birlik ve beraberlikten geçtiğini belirtti. Sakder, "Ülkemizin içinde bulunduğu ortamın iyileştirilmesi için daha iyi neler yapılabileceği konusuna kafa yormamız lazım. Futbolda fanatik grupların yarattığı rahatsız davranışlardan kurtulmak gerek" ifadelerini kullandı.

ŞAHİN: İYİ MESAJLAR VERMELİYİZ

Başakşehir Futbol Kulübü´nü temsilen toplantıya katılan yönetim kurulu üyesi Kağan Şahin, ülke futbolu olarak birlik ve beraberliğe ihtiyaç duyulduğunu kaydederek, "Sadece sporda değil, ülke olarak genelde birlik olmaya ve paylaşmaya ihtiyaç var. Ombudsmanlar olarak taşın altına elimizi koyarak iyi mesajlar vermeliyiz" şeklinde konuştu.

Trabzonspor Divan Kurulu Başkanı Ali Sürmen, davete katılan misafirlere günün anısına plaket takdim etti. Öte yandan, Fenerbahçe Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar ise Trabzon´da gerçekleşen toplantıya katılmadı.

DHA-Spor Türkiye-Trabzon / Merkez

2023-05-23 16:56:55



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