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Bakan Karaismailoğlu: Yüzyılda yapılabilecek işleri 21 yıla sığdırdık

DHA

Bakan Karaismailoğlu: Yüzyılda yapılabilecek işleri 21 yıla sığdırdık


Selçuk BAŞAR/TRABZON, (DHA)-ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "AK Parti'nin hizmet ve eser siyaseti anlayışıyla hiç kimse ama hiç kimse yarışamaz. Bugün 2002 Türkiye'si ile kıyaslanmayacak bir konuma geldik; çok şükür. Yüzyılda yapılabilecek işleri 21 yıla sığdırdık" dedi.
Bakan Karaismailoğlu, Trabzon'da deniz dolgusu üzerine inşa edilen Şehir Hastanesi şantiyesinde incelemelerde bulundu. Çalışmalara ilişkin yetkililerden bilgi alan Karaismailoğlu, daha sonra açıklama yaptı. Karaismailoğlu, "Türkiye'ye yayılmış örnek şehir hastanelerinin en güzellerinden biri Trabzon'umuzda kuruluyor. 280 bin metrekarelik alanda inşa edilen Trabzon Şehir Hastanemiz; kentin sağlık hizmetlerinin çok daha yüksek standartlarda ve modern koşullarda verilmesi amacıyla hayata geçen, Trabzon'un sağlık altyapısının gücüne güç katacak bir proje. 1461 yatak kapasitesiyle Trabzon'u, bir sağlık merkezine dönüştürecek. Ayrıca şehir hastanemizi bölgede olabilecek en büyük depremlerde dahi hasar almayacak şekilde inşa ediyoruz. Hastanemizin temelinde 762 sismik izolatör yer alıyor. Yapım çalışmalarımızı, hastanemizi 22 Şubat 2025 tarihinde hizmete vermek üzere hızla ve başarıyla sürdürüyoruz" dedi.
'AK PARTİ VAKİT KAYBETMEYİ SEVMEZ'
Trabzon Şehir Hastanesi'ne hafif raylı sistem projesini de bağlayacaklarını duyuran Karaismailoğlu, "Biliyorsunuz; AK Parti hükümetleri vakit kaybetmeyi sevmez. Milletine, ülkesine hizmet için bir dakikayı bile boşa harcamaz. Biz de hiç hız kaybetmeden Trabzon'un geleceğinin, projelerimizin, işlerimizin başındayız. Madem Trabzonlular yola doğru adam ile devam diyor; biz de elbette durmayacağız. Sayın Cumhurbaşkanımız liderliğindeki AK Parti kadroları olarak bugüne kadar neyin sözünü verdiysek; onu yaptık" diye konuştu.
6'lı masadakilerin terörle iş birliği yaptığını söyleyen Karaismailoğlu, "Sayın Cumhurbaşkanımız liderliğindeki AK Parti'nin hizmet ve eser siyaseti anlayışıyla hiç kimse ama hiç kimse yarışamaz. Bugün 2002 Türkiye'si ile kıyaslanmayacak bir konuma geldik; çok şükür. Yılların ihmaline son verirken; diğer yandan ülkemizi geleceğe taşıyan, çağ atlatan nice projelere imza attık. Yüzyılda yapılabilecek işleri 21 yıla sığdırdık. Şimdi de bu yüzyıl, 'Türkiye Yüzyılı' olacak diyoruz. CHP'nin başını çektiği masanın etrafında oturanlar, milletimizin çıkarlarını bir kenara bırakmış, terör örgütleriyle kol kola girenlerle iş birliği yapmıştır. Halka hizmet etmenin, Hakk'a hizmet etmek olduğuna inanıyoruz" dedi.
'HİZMET FIRTINASI ESTİRDİK'
Trabzon'a yapılan hizmetlere değinen Karaismailoğlu şöyle konuştu:
"Yıllar içerisinde durmadan çalıştık, proje ürettik ve bu projeleri hayata geçirdik. Ülkemizin dört bir yanında hizmet fırtınası estirdik. Trabzon'a ne yapsak azdır ve yerindedir. Trabzon için Türkiye çalışmaya devam edeceğiz. Milletimiz bize inanıyor. Trabzonlular bize güveniyor. Bugüne kadar verdiğimiz her sözün arkasında durduk. Milletimiz de bunu gördü. 14 Mayıs'ta milletimiz, bir kez daha 'dualarımız, rüyalarımız, umutlarımız Recep Tayyip Erdoğan'la' dedi. İkinci turda sesimiz daha da gür çıkacak; Cumhurbaşkanımıza verilen destek daha da çok artacak."
'AK PARTİ'NİN İCRAATLARI DA MİLLETİNE HİZMETLERİ DE BİTMEZ'
Seçimlere ilişkin de konuşan Karaismailoğlu "Seçimden önce bedava ev vadedip, sonrasında depremzedelerimizi misafir oldukları yerlerden atmaya kalkanlara itibar edilir mi? Ne bürokratik ne de siyasi hayatında ülkeye hiçbir hayrı dokunmayan bir şahıstan bu millete fayda gelir mi? 17-25 Aralık darbe girişiminde FETÖ'cülerle iş tuttuğunu bizzat kendi ağzıyla itiraf eden birine güven olur mu? Meydanlarda Selo'yu cezaevinden salma sözü verenlerin bölücü örgütle mücadele etmesi beklenebilir mi? Rakiplerini tasfiye etmek için şantaj, tehdit, baskı, kaset kumpası dahil her yolu meşru görenlerin siyasi ahlakına güvenilir mi? Dün söylediğini bugün inkar edenlere elbette güvenilmez. Trabzon rehavete kapılmayacak; reisine oyunu verecek. Kazandıklarımızı koruyacak ve inşallah daha da yükselteceğiz. Ülkemizi terör örgütlerinin oyuncağı haline getirmeye çalışanların yüzüne sandık sonuçlarını çarpacağız. AK Parti'nin icraatları da milletine hizmetleri de bitmez. Milletimizin de bize güveni bitmez. Sayın Cumhurbaşkanımız liderliğinde halkımızdan aldığımız destek ve iradeyle Türkiye'yi geleceğe taşıyacak projelere imza atmaya devam edeceğiz" dedi. (DHA)DHA-Politika Türkiye-Trabzon / Merkez Selçuk BAŞAR
2023-05-24 13:39:58

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