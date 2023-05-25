Bakan Karaismailoğlu: 28 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı'mıza verilen destek daha da artacak (2)



KARAYOLLARI İŞÇİLERİYLE BULUŞTU

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Trabzon'da Karayolları 10'uncu Bölge Müdürlüğü Tünel İşletme Şefliği'ni ziyaret etti, işçilerle bir araya geldi. Karaismailoğlu, kara yollarında yapılan atılımlarla ihracatın rekorlar kırdığını belirterek, "2002 yılında son derece kalitesiz 6 bin kilometrelik bölünmüş yol ağı vardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğindeki hükümet o bölünmüş yol ağını yeniledi. Ve bunun üzerine 29 bin kilometre bölünmüş yol ekledi. 720 kilometre tünel ile 745 kilometre uzunluğunda viyadük ve köprü yaptı. Bunlar sayesinde hem akaryakıttan hem de zamandan tasarruf sağlandı. Trafik kazalarında yüzde 82 oranında azalma oldu. Bu en önemli projelerin son örneklerinden biri de Zigana Tüneli. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının oradan geçerken gurur duymaması mümkün değil" dedi.

`TÜRKİYE´NİN 2053, 2071 PLANLARINI YAPIYORUZ´

2002 yılı öncesinde Türkiye´de toplam tünel uzunluğunun 50 kilometre olduğunu aktaran Karaismailoğlu, "Milletinin ve devletinin geleceğini düşünmek budur. Bunlar hep devlet olmanın gerekliliği. Başarı, ekip işidir. Bu ekiple 29 bin kilometre bölünmüş yolu yaptık. Bakın bugün bu 21 yıllık huzur ve güven ortamını AK Parti hükümetleri sağlamakla kalmadı, onun üzerine bu büyük yatırımları yaparak ülkenin gelişmesini ve ülkenin 50 yılını planlamaya başladık. Artık, Türkiye´nin 2053, 2071 planlarını yapıyoruz. 29 bin kilometre olan bölünmüş yol uzunluğumuzu 38 bin kilometre olarak hedefledik" ifadelerini kullandı.

`HEDEF BELLİ; BÜYÜK, LİDER, GÜÇLÜ TÜRKİYE OLMAK´

21 yıldır hayalleri gerçeğe dönüştürdüklerini söyleyen Karaismailoğlu, "Siyaset, vatanına, milletine hizmet etmek demektir. Milletimiz için çalıştığımızda neler ortaya çıkıyor. Bu yaptığımız kaliteli işlerin üzerine daha fazlasını koyacağız. Pazar günü Trabzon´dan alacağımız büyük destekle çok daha güzel günler bizleri bekliyor. Hep beraber ülkemizin geleceği için hep beraber kürek çekmeye devam edeceğiz. Devam eden projelerimizi bitireceğiz, yenilerine başlayacağız" diye konuştu. (DHA)DHA-Politika Türkiye-Trabzon / Merkez Aleyna KESKİN

2023-05-25 17:21:01



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