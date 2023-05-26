Bakan Karaismailoğlu: Türkiye´yi karıştırmaya aday olmuş bir rakiple mücadele ediyoruz



Selçuk BAŞAR-Aleyna KESKİN/TRABZON, (DHA)ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Bir tarafta dünya lideri, bir tarafta da hayatta hiçbir başarısı, vizyonu, ileriye dönük hiçbir planları olmayan ve maalesef kendi kariyerinde bile ülkemize, vatandaşımıza sıkıntılar yaşatmış bir aday var. Türkiye düşmanlarının ortaklaşa, Türkiye´yi karıştırmaya adeta aday olmuş bir rakiple mücadele ediyoruz" dedi.

Bakan Karaismailoğlu, Trabzon´da bir otelde basın mensuplarıyla bir araya geldi. Burada konuşan Karaismailoğlu, son 21 yılda Türkiye´nin hem mühendislik hem de finansal açıdan çok büyük başarılar elde ettiğini belirterek, "21 yıldır aldığımız bilgi, beceri, tecrübeden güvenle, bundan sonraki 100 yılı planladık. O yüzden biz Türkiye Yüzyılı diyoruz. Master planları açıklıyoruz. Türkiye dünyanın lider ülkelerinden bir tanesi olacaktır. Demokrasilerde seçimler vazgeçilmez. Bir tarafta Recep Tayyip Erdoğan gibi bir dünya lideri var. Bir tarafta ise karşısında maalesef demokrasinin gereği olarak bir aday, rakibimiz var. Aslında ikisinin yan yana koyulması abeste iştigal ama demokrasinin zorunluluğu. Bir tarafta dünya lideri, bir tarafta da hayatta hiçbir başarısı, vizyonu, ileriye dönük hiçbir planları olmayan ve maalesef kendi kariyerinde bile ülkemize, vatandaşımıza sıkıntılar yaşatmış bir aday var. Ve başkanlığını yaptığı partinin belediyelerinde adeta milletine zulüm çektiren bir aday karşımızda. Hiç kıyaslanamayacak şekilde fark açılarak seçimin tamamlanmasını beklerken maalesef Türkiye düşmanları ile ortaklık haline getirmiş makamları birilerine pazarlık yapmış bir aday. Ve Türkiye düşmanlarının ortaklaşa Türkiye´yi karıştırmaya adeta aday olmuş bir rakiple mücadele ediyoruz" dedi.

`VATANDAŞLARIMIZ ANLATTIĞIMIZ HER ŞEYE GÜVENİYOR´

21 yıldır millete hizmet için çalıştıklarını aktaran Karaismailoğlu, "Aslında 14 Mayıs´ta bu işi bitirecektik ama çok az bir ayrıntı kaldı. İnşallah o ayrıntı çok daha büyük bir farkla pazar günü tamamlanacaktır. Türkiye´de aydınlık geleceğine çok daha hızlı kulaç atmaya başlayacaktır. Tabi Türkiye için hem ilimiz hem bölgemiz için büyük planlarımız var. Türkiye´nin master planlarında şehirlerimizin hepsinin farklı görevleri var. Biz neyin sözünü verdiysek bugüne kadar yaptık. Bundan sonra da yapacağız. O yüzden vatandaşlarımız, anlattığımız her şeye güveniyor. AK Parti, hayalleri gerçeğe dönüştüren bir kadrodur. Hayalleri gerçeğe dönüştürmek için çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu. (DHA) DHA-Politika Türkiye-Trabzon / Merkez Aleyna KESKİN-Selçuk BAŞAR

2023-05-26 12:24:37



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