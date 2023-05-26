Trabzonspor´da Giresunspor maçı hazırlıkları başladı

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TRABZON,(DHA)- Spor Toto Süper Lig´in 36´ncı haftasında deplasmanda Giresunspor´a konuk olacak Trabzonspor, maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri´nde teknik direktör Nenad Bjelica yönetiminde saat 10.30´da yapılan antrenmanın ilk bölümünde salonda kuvvet çalışması gerçekleştirildi. Pas çalışması ile devam eden antrenman, aerobik çalışmayla sona erdi.

Bordo-mavili ekip, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.DHA-Spor Türkiye-Trabzon

2023-05-26 15:28:50



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