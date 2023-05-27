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Trabzonsporlu Arif Boşluk: Milli takımın sol beki neden ben olmayayım

DHA

Trabzonsporlu Arif Boşluk: Milli takımın sol beki neden ben olmayayım


Selay SAYKAL Selçuk BAŞAR / TRABZON,(DHA)Trabzonspor'un altyapısında yetişip, A takımda forma şansı bulan genç oyuncusu Arif Boşluk, "İlk hedefim Ümit Milli, sonra da A Milli takım. Milli takımda sol bek neden ben olmayayım. Beni oraya uygun görürlerse daha da formayı vermem" dedi.
Spor Toto Süper Lig'in 36'ncı haftasında Giresunspor'un konuğu olacak Trabzonspor, maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti. Antrenman öncesinde bordo-mavililerin genç savunma oyuncusu Arif Boşluk, Trabzonspor'daki geleceği, teknik direktör Nenad Bjelica'nın takıma etkisi ve kariyer planlamasıyla ilgili basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
Az sayıda futbolcunun yetiştiği sol bek mevkiinde oynamasının kendisi üzerinde baskı yaratıp yaratmadığı sorulan genç oyuncu, "Arkadaşlar ne düşünüyor bilmiyorum ama kendi adıma rahatım. Üzerimde telaş yok. İnşallah herkese uygun oynuyorumdur. Hoca bana değer veriyor. Kötü oynasam da benim yüzümden oldu diyor ve benim üzerimdeki baskıyı alıyor. İnşallah kötü oynamıyorumdur. Arkadaşların rahat olması gerekiyor. Hiçbiri kötü değil. Hocamız zaten altyapıya önem veriyor" şeklinde konuştu.
"HEPİMİZ HAMSİK'İ ÖRNEK ALIYOR, İZLİYORUZ"
A takımdaki arkadaşlarının performansı hakkında olumlu değerlendirmeler yaptığını anlatan Boşluk, "Takım arkadaşlarıyla uyumluyuz. Hepsi zaten olumlu konuşuyor. Eksiklerimi söylüyorlar. Abdülkadir ağabey olsun, Yusuf ağabey olsun, Marek Hamsik zaten dünya yıldızı biri. Hepimiz onu örnek alıyor, izliyoruz. Onlara göre davranıyoruz. Saygı gösteriyoruz. Bizim için de iyi oluyor" diye konuştu.
"ŞANS YÜZÜME GÜLDÜ"
Altyapıda yetişen her oyuncunun A takıma yükselmek için fırsat beklediğini anlatan Arif Boşluk, şöyle konuştu: 
"Her zaman çalışıyoruz, bu şansı bekliyoruz.  biraz da önümüzdeki oyunculara bağlı olarak bize şans doğuyor. Ahmetcan arkadaşımız geldi, oynadı, transfer oldu. Biraz da şansa bağlı gelip şans bulup değerlendiremeyen örnekler de var. İnşallah herkes değerlendirir. Benim de şans yüzüme güldü. Elimden geleni yapmak istiyorum."
"SENEYE BÖYLE OLMAYACAK"
Gelecek sezon statta daha fazla taraftar görmeyi beklediğini ifade eden Boşluk, "Trabzonspor taraftarı çok güzel bir taraftar. İyi olduğunda destekçi olan bir taraftar. Bizi de üzüyor stadı boş görmek. Geçen sene doluydu, daha iyiydi. Şu an olduğumuz yerden dolayı böyle belki ama ben seneye böyle olmayacağını düşünüyorum" dedi.
"KENDİNE GÜVENDİĞİNDE HER ŞEY OLUR"
İdman dışında ekstra çalışmalar yaptığını söyleyen Boşluk, "Hepimiz ekstra çalışıyoruz ama bu haftanın yoğunluğuna bağlı oluyor. Şimdi gelen hocalarımız çok yardımcı oluyor. Maçlarımız biraz yoğun o yüzden biraz daha sakin antrenman yapıyorum. Altyapıdan geldiğimden beri çalışmaya devam ediyorum. Oldum dediğim an kaybettiğim andır. Altyapıdan geldiğime nazaran çalışmalarımı artırdım. Çalışmayı bırakırsam biterim. Antrenmanda benim için önemli olan o baskıyı kaldırabilmek. Biri sana bağırdığında 'ben bunu yapamam' diyorsan o antrenman kötü geçiyor. Kendine güvendiğinde her şey olur" diye konuştu.
"MİLLİ TAKIMDA SOL BEK NEDEN BEN OLMAYAYIM"
Milli takımda oynamak istediğini de belirten Boşluk, "Altyapıda milli takıma gittim ama genelde talihsiz geçti. İlk hedefim Ümit Milli, sonra da A Milli takım. Milli takımda sol bek neden ben olmayayım. Beni oraya uygun görürlerse daha da formayı vermem" ifadelerini kullandı.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Arif Boşluk'un açıklamalarıDHA-Spor Türkiye-Trabzon / Merkez Selçuk BAŞAR-Selay SAYKAL
2023-05-27 12:02:12

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