Nenad Bjelica: Takıma çok iyi oyuncular katacağız

Selay SAYKAL-Selçuk BAŞAR/TRABZON,(DHA)-Trabzonspor teknik direktörü Nenad Bjelica, "Oynadığımız son maç bize önümüzdeki sene için o ışığı, güzel haberleri veriyor. Takımın hedefleri için uğraşmaya, çalışmaya, koşmaya aç oyuncuları aramıza katmak istiyoruz. Oyuncu maaşları konusunda dikkatli davranıp, biraz daha aşağı çekebiliriz ama bu bizim için herhangi bir mazeret olmayacak. Takıma çok iyi oyuncular katacağız" dedi.Spor Toto Süper Lig´in 36´ıncı haftasında oynanacak Bitexen Giresunspor maçına hazırlanan Trabzonspor´da, karşılaşma öncesi çalışmalar sürüyor. Bordo mavililerin saat 11.00´de basına açık yapılan idmanı öncesinde teknik direktör Nenad Bjelica, selamlaştığı gazetecilerin sorularını yanıtladı; takımın durumunu, gelecek sezon planlamaları ve transfer çalışmaları hakkında bilgi verdi.

"OYNADIĞIMIZ SON MAÇ ÖNÜMÜZDEKİ SENE İÇİN IŞIK VERİYOR"

Takımdaki mental duruma ilişkin soruya yanıt veren Nenad Bjelica, "Sezon sonu gelmişti ve çok fazla da hedef kalmamıştı. Bizim gelişimizden önce kulübün hedeflerine ulaşılamamıştı. Bu durum bizim işimizi de zorlaştırdı ama tabi ki bu riski bilerek geldik. 1 ay geçti, kulübü ve bizi bekleyen taraftarları tanıdık, kimlerle devam edebiliriz bunu gördük. Buraya Haziran ayında gelmiş olsaydık 1 aya ihtiyacımız olacaktı. Sonuçta istediğim gibi değildi bazı maçlar, sakat oyuncularımız da vardı. Kırmızı kartlar gibi durumlarda bizi etkiledi ama bu takımın daha fazlasını vereceğinden hiç şüphem yok. Burada daha fazla çalışma fırsatı buldukça sonuçların çok daha iyi geleceğinden hiç şüphem yok. Oynadığımız son maç bize önümüzdeki sene için o ışığı, güzel haberleri veriyor" dedi. "OYUNCU MAAŞLARINDA DİKKATLİ OLACAĞIZ FAKAT MAZERET OLMAYACAK"

Gelecek sezon düşündüğü formasyon ve oyun planına yönelik çalışmaları ve düşünceleri sorulan Bjelica, "Çok yarışmacı bir takım olmasını umuyorum. Bunun üzerine çalışıyoruz. İyi oyuncuları aramıza katabilmeyi istiyoruz. Takımın hedefleri için uğraşmaya, çalışmaya, koşmaya aç oyuncuları aramıza katmak istiyoruz. Tabi ki oyuncu maaşları konusunda dikkatli davranıp, biraz daha aşağı çekebiliriz ama bu bizim için herhangi bir mazeret olmayacak. Şundan eminim çok iyi oyuncular katacağız aramıza. Önümüzdeki sezon hedefimiz, Trabzonspor´u Avrupa kupalarında en üst kademelerde temsil edecek sıralarda olabilmek, en yukarılarda olmak. Taraftarların beklentisinin daha fazla olduğunu biliyorum. Kupalar kazanmak için o mücadeleyi her zaman vereceğiz" ifadelerini kullandı.

Hırvat teknik adam, takımla yolların ayrılacağı ve dahil olacak oyuncular hakkındaki düşüncelerine yönelik soruya "Bu konuda fikrimiz çok net, burada kalacak oyuncularla ilgili ve gelecek oyuncularla alakalı. İstediğimiz bütün oyuncuları aramıza katabilecek miyiz, bunu da göreceğiz hep birlikte" yanıtını verdi."YAZ KAMPINDA 6 HAFTALIK ÇALIŞMA SÜRECİ OLACAK"

Bordo mavili takımın sahada 60´ıncı dakikadan sonra fiziksel olarak düşüşe geçmesi sorulan Bjelica, şöyle konuştu: "Takımın çok iyi geliştiğini düşünüyorum aslında. Son maçta, daha önceki maçlara kıyasla çok daha iyi oyun ortaya koyduk. Fiziksel olarak büyüyerek gelişecek. Biz de bu yolda ilerliyoruz. Oyuncular için de çok sıkıntılı bir sezon oldu. Son 2 aya baktığınızda 4 farklı antrenörle çalıştılar. Abdullah hocanın ayrılışı bizim gelişimizle o aradaki periyotta, kulübün antrenörünün oluşu ve teknik direktör arayışındaki süreçte oyuncuların düşüşü olabilir. Onların da kafalarında soru işareti olmuş olabilir. Öyle bir dönem yaşandı oyuncular adına. Takımı şu an hazırlayacak zaman değil bu. Adım adım, ilerleyerek, antrenmanların yoğunluğunu buna göre ayarlayarak gitmeye çalışıyoruz. Yaz kampı döneminde 6 haftalık çalışma sürecimiz olacak. Bu çalışma sürecinde antrenmanların şiddeti ve yoğunluğunu buna uygun olarak artırarak devam edeceğiz. Yeni sezonun ilk maçında da takımın yüzde yüzünü hazır hale getirmeye çalışıyoruz" `BÜTÜN OYUNCULARIMIZI TAKİP EDİYORUZ´

Takımdaki tüm oyuncularla ilgili değerlendirme ve planlama yapıldığını anlatan teknik adam, "Bütün oyucularımızı, kiralık ve genç oyuncularımızı takip ediyoruz, hepsi hakkında fikrimiz var. Oturup hep birlikte karar alacağız ama bir fikrimiz var. Son 1 aylık süreçte genç oyuncu arkadaşlarımızdan bizimle beraber idmanlara çıkanlar oldu. Dün de U19 takımından 4 tane genç arkadaşımız antrenmana katıldı, bizimle idmana çıktılar. Sezon sonuna kadar onları idmanlarda görmek istiyoruz, sonrasında da kampta bizimle olabilirler mi, nerede daha iyi olurlar bunu oturup konuşacağız" dedi.`YETENEK GÖSTEREN OLURSA BİZİMLE OLACAKLAR´

Bjelica, gelecek sezon altyapıdan A takıma daha fazla oyuncu takviyesi yapmayı planladığını da, aktarak "Önümüzdeki sezon için önemli hedeflerimizden bir tanesi, U19 takımından her seferinde 4 oyuncunun antrenmanda A takımla bizimle idmana çıkabilmesi olacak. Planlı şekilde A takımda idmana çıkıp U19 takımında maçlara çıkacaklar planlı şekilde. İçlerinden eğer bizimle oynayabilme yeteneğine sahip, o yeteneği gösteren olursa bizimle beraber olacak" ifadelerinde bulundu.`HAMSİK İLE KONUŞACAĞIM´

Marek Hamsik´in sezon sonu sözleşmesi bittikten sonra takıma yönelik düşünceleri sorulan Hırvat teknik adam, "Önümüzdeki günlerde kendisiyle bu durum hakkında konuşacağım" dedi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Nenad Bjelica açıklamalarıDHA-Spor Türkiye-Trabzon / Merkez Selay SAYKAL-Selçuk BAŞAR

2023-05-27 13:34:54



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.