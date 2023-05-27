Bakan Karaismailoğlu: Önce CHP'de kıyamet kopacak, sonra da diğerlerinde



TRABZON, (DHA)ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Toplamı yüzde 1 bile etmeyen 4 partiye 37 tane milletvekili veren bir hesap uzmanı. İşte hesap uzmanı böyleyse gerisini siz tahmin edin. Önce CHP'de kıyamet kopacak, ondan sonra da diğerlerinde" dedi.

Bakan Karaismailoğlu, Trabzon´da 'Cumhur İttifakı Gençlik Buluşması' programında gençlerle bir araya geldi. Burada konuşan Karaismailoğlu, Türkiye Cumhuriyeti'nin en önemli seçiminin yapılacağı 28 Mayıs´ın arifesinde olduklarını belirterek "Yarın bir dünya liderini seçeceğiz. Dünya lideri de Recep Tayyip Erdoğan'dır. Bu seçimin sonucunu sadece Türkiye beklemiyor. Bütün Türk Cumhuriyetleri, bütün Müslüman coğrafya, bütün mazlumlar Recep Tayyip Erdoğan'ın cumhurbaşkanlığına yüksek bir oranda seçilmesini bekliyor. Bunun karşısında da bütün Türkiye düşmanları, Türkiye'yle hesapları olanlar da karşımızdaki vizyonsuz, beceriksiz ve çapsız bir cumhurbaşkanı seçilmesini istiyorlar. Onu seçecekler ki; Türkiye için düşündükleri olumsuz emirlerini gerçekleştirmeyi düşünüyorlar ve Türkiye'yi uzaktan kumanda etmeyi düşünüyorlar. Bu Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en önemli seçimidir" ifadelerini kullandı.

`BU OYUNU MİLLETİMİZ BOZACAK´

İsim vermeden CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu´nu eleştiren Bakan Karaismailoğlu, şöyle konuştu:

"Hayatı başarısızlıklarla dolmuş, tamamen beceriksiz ve CHP'li belediyeler eliyle yönettiği belediyelerle vatandaşlara zulmeden bir cumhurbaşkanı adayı var. Burada yüzde 70´lerin de üzerinde bir oy aldığımızda diğer bölgelerde, diğer şehirlerdeki farkı da bizler Trabzon olarak kapatacağız. Seçim başlangıcında iktidara gelmek için herkesle her türlü platformlarda Türkiye düşmanlarıyla, teröristlerle bile pazarlık yapan karşımızdaki ittifak var ama vatandaşımız teröristlerle iş birliği yaptığını gördüğünde 14 Mayıs´ta iyi bir şamar vurdu. Şimdi baktılar bunu vatandaşlar yemedi. Başka maskelerle karşımıza çıkmaya çalışıyorlar. O maskeyi de yarın bütün milletimiz yırtıp atacaktır. Eren Bülbül yaşasaydı 14 Mayıs'ta ilk oyunu, yarın da ikinci oyunu kullanacaktı. İşte bu seçim o kadar önemli. O sandığa gittiğimizde gençler Eren Bülbül'ün resmini önüne getirsinler. Eren Bülbül'ü öldüren teröristlerle iş birliği yapıyorlar şu anda. İşte o inlerinde geberttiğimiz teröristler yurt dışından işaret vererek karşımızdaki ittifakı destekliyorlar. Bu oyunu milletimiz bozacak arkadaşlar."

`MUHALEFET İKTİDARLAR KADAR ÖNEMLİDİR´

Demokrasi de seçimlerin önemine vurgu yapan Karaismailoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Dünyada beceriksizlikte, çapsızlıkta ve vizyonsuzlukta lider arıyorsak Kemal Kılıçdaroğlu seçilebilir. Gönül isterdi ki rakiplerimiz de bize gücü yakın birileri olsun ama hiç yan yana getirilemeyecek 2 kişi, maalesef demokrasi gereği karşımıza rakip olarak görüyoruz. Yani Kemal Kılıçdaroğlu'nun Trabzon'un değerleriyle ne alakası var arkadaşlar, yaşam biçimiyle, felsefesiyle, dünya görüşüyle. Biz maalesef, AK Parti'nin en olumsuz tarafı böyle vizyonsuz muhalefetle 21 yıldır uğraşmasıdır. Halbuki muhalefet, iktidarlar kadar önemlidir. Çünkü nedir? Muhalefetler de vizyon geliştirilen ortaya proje koyarlar ülkenin gelişmesi, vatandaşın hayatını kolaylaştırmak için ve iktidarları bu yönde de teşvik ederler. Bırakın teşvik etmeyi, bunlar devletin daha kötü, daha olumsuz şartlarda yaşaması için memleket karışsın diye beklerler ki; oradan bize başka bir iş çıkar mı diye bakarlar. Maalesef biz 21 yıldır bile bunlarla uğraşıyoruz. Bunların hepsine son vereceğiz."

`HESAP UZMANI BÖYLEYSE GERİSİNİ SİZ TAHMİN EDİN´

Yarın akşam Recep Tayyip Erdoğan´ın çok büyük bir oranla cumhurbaşkanı olduktan sonra karşı tarafta büyük bir `gümbürtü´ kopacağını söyleyen Karaismailoğlu, Kılıçdaroğlu´na asıl hesabı CHP´lilerin soracağını ifade etti. Bakan Karaismailoğlu, "Toplamı yüzde 1 bile etmeyen 4 tane partiye 37 tane milletvekili veren bir hesap uzmanı. İşte hesap uzmanı böyleyse gerisini siz tahmin edin. Önce CHP'de kıyamet kopacak, ondan sonra da diğerlerinde" diye konuştu.

`FARELERİ YAKLAŞTIRMAYACAKSINIZ SANDIKLARA´

Sandıklara sahip çıkmaları gerektiğini belirten Karaismailoğlu, "Yarın sandıklara sahip çıkacağız arkadaşlar. Gözünüz açık olsun. Fareleri yaklaştırmayacaksınız sandıklara. Sandıkların etrafında dolaşan her şeyde gözümüz açık olacak. Sandık namustur. Arkanızda biz varız. Hiçbir endişeniz olmasın. Biz buralardayız. Hep beraber olacağız, birlik olacağız, beraber olacağız. Ondan sonra pazar akşamından sonra da hep beraber, bütün Cumhur İttifakı olarak ülkemizin gelişmesi için kenetleneceğiz" dedi. (DHA)DHA-Politika Türkiye-Trabzon

2023-05-27 14:22:47



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