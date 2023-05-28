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Fransa´da, Trabzonlu anne ile 2 çocuğu bıçaklanmış halde ölü bulundu; eski eş gözaltında

DHA

Fransa´da, Trabzonlu anne ile 2 çocuğu bıçaklanmış halde ölü bulundu; eski eş gözaltında


Aleyna KESKİN/TRABZON, (DHA) FRANSA´da bir evde Trabzonlu Çağla Dereli (37) ile kızı Selinay (13) ve oğlu Ata (1,5), bıçaklanmış halde ölü olarak bulundu. Olayla ilgili sosyal medyadan işaret diliyle video paylaşan kadının, bir süre önce ayrıldığı işitme ve konuşma engelli  eşi Y. K. (47), gözaltına alındı.
Olay, 25 Mayıs´ta Fransa´nın Dreux kentinde meydana geldi. Trabzon´un Arsin ilçesi nüfusuna kayıtlı Fransa´da yaşayan Çağla Dereli´den haber alamayan yakını, çilingir yardımıyla eve girdi. Evde, Dereli ve kızı Selinay ve oğlu Ata´yı kanlar içinde hareketsiz bulan kişi, durumu Fransız polis ekiplerine haber verdi. İhbarla adrese gelen ekiplerin incelemelerinde, anne ve 2 çocuğunun bıçaklanarak hayatlarını kaybettiği belirlendi. Anne ve iki çocuğunun cenazeleri, otopsi için Dreux kentindeki hastane morguna götürüldü. Cenazelerin otopsi sonrası defnedilmek üzere Trabzon´un Arsin ilçesi Işıklı Mahallesi´ne getirileceği öğrenildi.
GÖZALTINDAKİ ESKİ KOCA, İŞARET DİLİYLE VİDEO PAYLAŞMIŞ
Öte yandan olayla ilgili başlatılan soruşturmada Çağla Dereli´nin bir süre önce boşandığı işitme ve konuşma engelli  Trabzonlu eşi Y.K., gözaltına alındı. Sorgusu süren cinayet şüphelisinin, 2 yıl önce eşi ve kızı Selina'ya yönelik şiddet iddiasıyla 12 ay hapis ve ailesiyle iletişime geçmeme cezası aldığı, olay öncesi de sosyal medya hesabından ailesiyle ilgili işaret diliyle video paylaştığı ortaya çıktı. Şüphelinin paylaşımında Fransızca, "Selina'yı çok seviyorum. Senden af diliyorum. Kalbinden öpüyorum. 3 yıldan fazladır göremedim. Yaşamımı durdurup, ölmeyi tercih ederim, çünkü Çağla Dereli ölmemi ve hapse girmemi istiyor" notu düştüğü görüldü. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Trabzon / Merkez Aleyna KESKİN
2023-05-28 14:27:06

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