Bakan Karaismailoğlu: Yarım kalan maçı bitireceğiz



Selçuk BAŞAR-Aleyna KESKİN/ TRABZON, (DHA)ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, memleketi Trabzon'da oyunu kullanarak, "14 Mayıs'ta yarım kalan maçı bugün bitireceğiz inşallah, memleketimiz için hayırlı olsun" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, memleketi Trabzon'da, 'Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci oylaması' için oy kullanacağı Beşirli İMKB Ortaokulu'na geldi. Partililerin karşıladığı Bakan Karaismailoğlu, 2045 numaralı sandıkta oy kullandı. Bakan Karaismailoğlu, oyunu kullandıktan sonra yaptığı açıklamada, "Demokrasinin olmazsa olmazı sandık başındayız şu anda. 14 Mayıs'ta yarım kalan maçı bugün bitireceğiz inşallah, memleketimiz için hayırlı olsun. Tabii bunlar güzel günler. Memleketin geleceği için adım atıyoruz. Vatandaşımız kararını veriyor. En büyük takdiri vatandaşımız verecektir. Memleketimize, milletimize hayırlı olur inşallah. Daha mutlu, daha güzel, daha müreffeh bir Türkiye için çalışmaya devam edeceğiz. Milletvekili seçimlerimizi 14 Mayıs'ta tamamlamıştık. Şimdi de Cumhurbaşkanlığı seçimini tamamlıyoruz. Bundan sonra işimize bakacağız. Hayırlı olsun. Sabah saatlerinde biraz tenhaydı. Şimdi ise biraz yoğunlaşmaya başladı. Katılım ne kadar yüksek olursa, demokrasimiz için daha iyi olacaktır. Vatandaşlarımız kalan süre içerisinde mutlaka sandığa ulaşmalı ve tercihini yapmalı" diye konuştu. (DHA)DHA-Politika Türkiye-Trabzon / Merkez Aleyna KESKİN-Selçuk BAŞAR

2023-05-28 15:10:49



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