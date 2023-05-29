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Trabzon´da 'silahlı' seçim kutlamaları: 1 ölü, 1´i çocuk 4 yaralı

DHA

Trabzon´da 'silahlı' seçim kutlamaları: 1 ölü, 1´i çocuk 4 yaralı


Selçuk BAŞARSelay SAYKAL/ TRABZON, (DHA)TRABZON´da, Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci oylaması sonrası kutlamalarda havaya ateş açarken tutukluk yapan silahını kontrol eden Yakup Hendem (75), tabancanın ateş almasıyla kendini vurdu. Hendem, götürüldüğü hastanede yaşamını yitirirken, kentin farklı ilçelerindeki kutlamalarda ateşlenen silahlardan çıkan mermilerin isabet ettiği 1´i çocuk 4 kişi yaralandı. Polis, 4 kişinin yaralanmasına neden olan silahları ateşleyenleri tespit etmek için çalışma başlattı.
Trabzon´da resmi olmayan kesin seçim sonuçlarının açıklanmasıyla kutlamalar yapıldı. Bazı ilçelerde silahla havaya ateş açıldı. Silahlı kutlamalarda, Sürmene, Of ve Hayrat ilçelerinde 1 kişi hayatını kaybetti, 1´i çocuk, 4 kişi de hafif yaralandı. Sürmene ilçesi Yeniay Mahallesi´nde yaşayan Yakup Hendem, dün saat 20.30 sıralarında seçim sonucunu, tabancayla havaya ateş ederek kutlamaya başladı. Tutukluk yapan silahı kontrol eden Hendem, tabancadan çıkan kurşunla karnından yaralandı. Aile fertleri tarafından Sürmene Devlet Hastanesi´ne götürülen Hendem, buradaki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne sevk edildi. Ameliyat sonrası yoğun bakıma kaldırılan Hendem, sabah saatlerinde hayatını kaybetti.
3 YAŞINDAKİ ABDULKADİR YARALANDI
Bir diğer silahlı kutlama haberi de Of ilçesinden geldi. Karabudak Mahallesi´nde kimin ateşlediği bilinmeyen silahtan çıkan kurşun, evinin önünde oyun oynayan 3 yaşındaki Abdulkadir Ayaz´a isabet etti. Pijamasını delip, sırtını sıyıran kurşun nedeniyle yere düşen çocuk, Of Devlet Hastanesi´ne götürüldü. Abdulkadir Ayaz, tedavisinin ardından taburcu edildi. Oğlunun olayı hafif bir sıyrıklarla atlattığını belirten Hasan Ayaz, "Oyun oynuyordu. Serseri bir kurşun pijamasını yırttı, sırtını sıyırdı. Kurusıkı silah ile vurulduğunu sanmıştım. Mermi bulunca hastaneye gittik, çocuk çok ağladı. Abisine sırtının ağrıdığını söyledi, vurulduğunu kendisi anladı. Silahla yapılan sevinç gösterilerine karşıyız. İnsanlarımızın üzülmesini istemiyoruz. Herkesi duyarlı olmaya davet ediyoruz" dedi.
MERMİ BİLEĞİNE SAPLANDI
İstanbul´dan oy kullanmak için memleketi Trabzon´un Hayrat ilçesine gelen Nurten Yıldırım (47), dün saat 20.00 sıralarında evinin önünde nereden ateşlendiği bilinmeyen tabancadan çıkan kurşunla yaralandı. Ailesi tarafından Of Devlet Hastanesi´ne kaldırılıp, buradan Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Farabi Hastanesi´ne sevk edilen Yıldırım´ın bileğine saplanan kurşun, ameliyatla çıkarıldı. Tedavisi tamamlanan Yıldırım, taburcu edildi.
ÇAY BAHÇESİNDE ANİDEN YERE YIĞILDI
Of ilçesine bağlı İkidere Mahallesi´nde yaşayan Resmiye Uludağ (51) da dün akşam saatlerinde çay bahçesinde otururken, yine nereden geldiği belli olmayan merminin karnına isabet etmesi sonucu aniden yere yığıldı. Uludağ, ailesi tarafından Of Devlet Hastanesi´ne götürüldü. Burada ameliyata alınan Uludağ´ın karnındaki kurşun çıkarıldı. Sağlık durumu iyi olan Uludağ´ın tedavisinin sürdüğü belirtildi.
DİZİNDEN VURULDU
Of ilçesinin Kıyıboyu Mahallesi´nde yürüyen Adem Hızır (41) ise dün saat 20.30 sıralarında nereden ateşlendiği bilinmeyen tabancadan çıkan kurşunun hedefi oldu. Yorgun merminin dizine isabet etmesi sonucu yaralanan Hızır, çağrılan ambulansla KTÜ Farabi Hastanesi´ne kaldırıldı. Ameliyatla dizine saplanan kurşunun çıkarıldığı Hızır´ın tedavisinin sürdüğü, sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Trabzon / Merkez Selçuk BAŞAR-Selay SAYKAL-Aleyna KESKİN-Salim SARIKOÇ
2023-05-29 13:48:33

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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