Trabzon´da 'silahlı' seçim kutlamaları: 1 ölü, 1´i çocuk 4 yaralı (2)



YORGUN MERMİYLE YARALANDI; TAŞ ATILDIĞINI SANMIŞ

Trabzon´da, Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci oylaması sonrası kutlamalarda ateşlenen silahtan çıkan mermiyle çay bahçesinde karnından vurularak yaralanan ve hastanede tedavisi süren Resmiye Uludağ´ın kızı Gizem Gökçen (28), yaşananları anlattı. Gökçen, "Olay, kendi evimizin bahçesinde maganda kurşunu ile gerçekleşti. Annem çay kesmekten gelmişti. Çayları seriyordu. Dinleniyordu oturuyordu. Şans eseri annemi gördüm. `Bir şey oldu bana, karnıma bir şey geldi, biri taş attı ya da vuruldum´ dedi. Hemen yanına koştum. Annemin karnında kanlar vardı. Hemen hastaneye getirdik. Annem çok şükür şu an iyi. Sevinciniz başkalarının üzüntüsüne sebep olmasın. Suçluların bulunmasını istiyoruz, caydırıcı cezalar olmalı. İnsanlar, kutlama kültürünün silah olmadığını artık öğrenmeli" dedi.

HASTANEYE 4 MAGANDA KURŞUNUNDAN YARALANMA GELDİ

Of Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Şaban Uysal da yorgun mermi vakasıyla kendilerine başvuran yaralılara ilişkin bilgi verdi. Dr. Uysal, "İlçemizde maganda kurşunu ile yaralanan 4 vakamız oldu; 3´ünü acilde yapılan tedavilerinin ardından taburcu ettik. Birilerinin sevinci diğer insanların üzüntüsüne sebep olmasın, insanların mutluluğunu engellemesin. Bu konuya ilişkin bütün vatandaşlarımızdan duyarlılık bekliyoruz. Bu hastamızın basit bir ameliyatmış gibi gözükse de hayatı tehlikesi olabilirdi. Ölüme kadar gidebilirdi bu yaşanan olay. Herkesten kutlamalarla ilgili hassasiyet ile hareket etmesini rica ediyoruz" dedi.

'BİRÇOK ORGANI ZEDELEYEBİLİRDİ'

Ameliyata giren Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Genel Fevzi Çebi de kurşunun çok kritik bir yerde kaldığını belirterek, "Hastamızı acil ameliyata aldık. Nadir görülen bir olay. Kurşun sol alt taraftaydı ama ultrason görüntülemesinde kurşunun sağ tarafa göç ettiğini gördük. Bağırsaklar içerinde hareket ettiğini düşünüp, hastayı ameliyata aldık. Çok şanslı bir hasta; kötünün iyisine sevinmek bizimki. Üzücü bir olay yaşandı ama en azından sadece ince bağırsağında bir yaralanma vardı hastanın. Mermiyi bulup çıkarttık. Merminin seyri açısından birçok organı aslında zedeleyebilirdi; büyük bir şans. Hayatı tehlikesi yok. Tekrarının olmamasını diliyoruz. İnsanlar canından olabilirdi. Dün birkaç tane hastamız oldu bu şekilde maganda kurşunu ile yaralanan. Bu sevinmeler başkasının üzüntüsü olmasın" diye konuştu. (DHA)

Aleyna KESKİN-Salim SARIKOÇ/OF(Trabzon), (DHA)-DHA-Güvenlik Türkiye-Trabzon Aleyna KESKİN-Salim SARIKOÇ/OF(Trabzon),(DHA)-

2023-05-29 15:03:46



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