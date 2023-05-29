Trabzonspor, Karadeniz derbisine hazır

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Selay SAYKAL/TRABZON, (DHA)Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 36'ncı haftasında oynayacağı Giresunspor maçının hazırlıklarını tamamladı.

51 puanla ligin 6´ıncı sırasında bulunan Trabzonspor, yarın deplasmanda Giresunspor ile karşılaşacak. Bordo mavili ekip, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri´nde teknik direktör Nenad Bjelica eşliğinde saat 18.00´de yaptığı idmanla Karadeniz derbisinin hazırlıklarını tamamladı. Futbolcular, yarın oynanacak müsabaka öncesinde taktik çalışması yaptı.

Trabzonspor ile Giresunspor, yarın saat 20.00´de Çotanak Spor Kompleksi´nde karşılaşacak.

DHA-Spor Türkiye-Trabzon / Merkez Selay SAYKAL

2023-05-29 21:31:21



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