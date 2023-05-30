Trabzonspor'dan Abdülkadir Ömür ve Maxi Gomez açıklaması



TRABZON, (DHA)Trabzonspor Kulübü, Abdülkadir Ömür ve Maxi Gomez'in sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu.

Süper Lig'in 36´ncı haftasında deplasmanda Bitexen Giresunspor ile karşılaşacak olan Trabzonspor, mücadele öncesi Abdülkadir Ömür ve Maxi Gomez'in sağlık durumuyla ilgili yazılı açıklama yaptı.

Bordo-mavili ekipte Sağlık Kurulu Başkanı Doç. Dr. Ahmet Beşir tarafından yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Maxi Gomez'in yapılan muayene ve görüntülemesi sonucunda sağ baldırda darbeye bağlı kanama ve ağrı tespit edilmiştir. Ayrıca futbolcumuz Abdülkadir Ömür´ün sol diz yan bağında zorlanma tespit edilmiştir. Tedavilerine devam edilen oyuncularımız sakatlıkları nedeniyle Bitexen Giresunspor maçı kadrosunda yer almamaktadır" denildi. (DHA)DHA-Spor Türkiye-Trabzon / Merkez Aleyna KESKİN

2023-05-30 14:22:53



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