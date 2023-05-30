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Trabzonspor'dan Abdülkadir Ömür ve Maxi Gomez açıklaması

DHA

Trabzonspor'dan Abdülkadir Ömür ve Maxi Gomez açıklaması


TRABZON, (DHA)Trabzonspor Kulübü, Abdülkadir Ömür ve Maxi Gomez'in sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu.
Süper Lig'in 36´ncı haftasında deplasmanda Bitexen Giresunspor ile karşılaşacak olan Trabzonspor, mücadele öncesi Abdülkadir Ömür ve Maxi Gomez'in sağlık durumuyla ilgili yazılı açıklama yaptı.
Bordo-mavili ekipte Sağlık Kurulu Başkanı Doç. Dr. Ahmet Beşir tarafından yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Maxi Gomez'in yapılan muayene ve görüntülemesi sonucunda sağ baldırda darbeye bağlı kanama ve ağrı tespit edilmiştir. Ayrıca futbolcumuz Abdülkadir Ömür´ün sol diz yan bağında zorlanma tespit edilmiştir. Tedavilerine devam edilen oyuncularımız sakatlıkları nedeniyle Bitexen Giresunspor maçı kadrosunda yer almamaktadır" denildi. (DHA)DHA-Spor Türkiye-Trabzon / Merkez Aleyna KESKİN
2023-05-30 14:22:53

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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