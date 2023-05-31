Trabzonspor, deplasman kabusuna 8 ay sonra son verdi

Selay SAYKAL / TRABZON,(DHA)Süper Lig'de Giresunspor ile karşılaşan Trabzonspor, rakibini sahasında 4-2 mağlup etti. Bu sezon deplasman galibiyetini son olarak ligin 8´inci haftasında yaşayan bordo mavililerin deplasman kabusu 8 ay sonra sona erdi.
Spor Toto Süper Lig´in 36´ncı haftasında Giresunspor´a konuk olan Trabzonspor, müsabakadan 4-2'lik skorla galip ayrıldı. Bu sezon başarıdan uzak kalan bordo mavililer, haftalardır süren deplasman fobisini de komşu ekip karşısında aşmayı başardı.
8 AY SONRA GALİBİYET SEVİNCİ
2022-23 sezonunda yaşadığı istikrar sorunuyla hedeflerinden uzaklaşan Karadeniz ekibi, deplasmanda son olarak ligin 8´inci haftasında oynadığı Yukatel Kayserispor maçında 2-1 galip gelmişti. Sonrasında 10 ve 14´üncü haftada deplasmanda oynadığı Beşiktaş ve Ankaragücü´yle berabere kalan Karadeniz ekibi, sonraki 8 deplasman maçını da kaybetti. Bu süreçteki tek galibiyetini, ligden çekilen Gaziantep FK'nın hükmen mağlup sayıldığı 26´ncı haftada kazanan Trabzonspor, 10 hafta sonra rakip sahada kazanmayı bildi. Abdullah Avcı döneminde çıktığı müsabakadan bu yana deplasmanda yüzü gülmeyen bordo mavililer, Nenad Bjelica yönetiminde 8 ay sonra ilk deplasman sevincini yaşadı.
UMUT´UN YÜZÜ SEZON SONU GÜLDÜ
Geçen yıl kiralık oynadığı Kasımpaşa´da 20 gole ulaşan ve sezon Lorient´ten Karadeniz ekibine transfer olan Umut Bozok, Trabzonspor'da beklentilerden uzak kalmıştı. Performansını sahaya yansıtamayan 26 yaşındaki forvet, Giresunspor karşısındaki oyunuyla göz doldurdu. Takımına 2 gol, 1 asistlik katkı sağlayan oyuncu, ligde son olarak 33´üncü hafta müsabakasında Ankaragücü karşısında 2 gole ulaşmıştı. Takımda son haftalarda kazanılan disiplinin kendisinde yarattığı olumlu etkiyi sahaya yansıtmaya başlayan oyuncu, maç bitiminde "Açıkçası, yaşadığım en zor senem bu sene oldu maalesef. Fazla zaman bulamadım. O kadar beklemiyordum. Daha fazla bekliyordum. Hoca bana şans verince sahada elimden geleni yapmaya çalışıyorum" ifadelerini kullandı.
Bordo mavili formayla bu sezon ligde 25 maça çıkan Umut Bozok, 7 gole ulaşırken ilk asistini de yaptı.DHA-Spor Türkiye-Trabzon / Merkez Selay SAYKAL
2023-05-31 12:58:14
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