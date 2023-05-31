Trabzonspor, sezonun son iç saha maçına hazırlanıyor



Selay SAYKAL / TRABZON,(DHA)Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig´in 37´nci haftasında sahasında konuk edeceği Alanyaspor maçı hazırlıklarına ara vermeden başladı.Süper Lig´in 37´nci haftasında taraftarı önünde Corendon Alanyaspor´a karşı sezonun son iç saha maçına çıkacak Trabzonspor, müsabakanın hazırlıklarına başladı. Dün oynanan Giresunspor maçı sonrası ara vermeyen Karadeniz ekibi, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri´nde teknik direktör Nenad Bjelica eşliğinde çalıştı. Futbolcular, idmanın ilk bölümünde ısınma ve koordinasyon çalışması yaptı. Rondo ve sonuçlandırmayla devam eden antrenman, dar alan oyunuyla tamamlandı.

Bordo-mavili ekip, Alanyaspor maçı hazırlıkların yarın yapılacak antrenmanla sürdürecek.BİLETLER SATIŞA ÇIKTI

3 Haziran Cumartesi günü saat 19.00´da Şenol Güneş Spor Kompleksi Akyazı Stadyumu´nda oynanacak müsabakanın biletleri de satışa çıktı. Bilet fiyatları; VIP Platinium 400 TL, VIP Gold 200 TL, VIP Silver 100 TL, Batı tribün 60 TL ve Doğu tribün 50 TL olarak belirlendi.

Satışa açılmayan yavru fırtına, güney kale arkası ve kuzey kale arkası tribünlerinde kombine sahibi olan taraftarlar, biletlerini Trabzonspor´a devredebilecek. Bordo mavili kulüp, taraftarların devretmesi durumunda yavru fırtına ve kale arkası tribünlerini 50 TL´den satışa sunacak. Maçı deplasmanda izleyecek rakip takım taraftarları için de müsabaka biletleri 50 TL´den satışa çıktı.DHA-Spor Türkiye-Trabzon / Merkez Selay SAYKAL

2023-05-31 14:48:41



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.