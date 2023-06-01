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Yorgun mermi pencereyi deldi; küçük çocuk ölümden kıl payı kurtuldu

DHA

Yorgun mermi pencereyi deldi; küçük çocuk ölümden kıl payı kurtuldu


Aleyna KESKİNSelçuk BAŞAR/TRABZON, (DHA)TRABZON´da, seçim kutlamaları sırasında kim tarafından ateşlendiği bilinmeyen tabancadan çıkan kurşun, apartmanın 3´üncü katındaki Uzunmehmet ailesinin çocuk odasındaki yatak başlığına isabet etti. Bu sırada yatakta uzanan Musa Uzunmehmet'in (11) annesi Fatma Uzunmehmet, pencere pervazındaki demir aksamın, kurşunun yönünü değiştirmesiyle oğlunun şans eseri kurtulduğunu söyledi.
Olay, 28 Mayıs günü Yomra ilçesi Sancak Mahallesi´nde meydana geldi. Cumhurbaşkanlığı 2'nci tur seçimlerinin ardından yapılan kutlamalarda, nereden ateşlendiği bilinmeyen tabancadan çıkan mermi, 8 katlı apartmanın 3'üncü katında oturan 3 çocuk sahibi Uzunmehmet ailesinin çocuk odasındaki yatak başlığına isabet etti. Odada yatak başlığına yaslanıp, telefonla oynayan Musa Uzunmehmet, olaydan yara almadan kurtuldu. Polis, silahı ateşleyen kişiyi tespit etmek için çalışma başlattı.
`İNSANIN EVLADINI O ŞEKİLDE HAYAL ETMESİ ÇOK AĞIR´
Silahlı kutlamalara tepki gösteren Fatma Uzunmehmet, kurşunun cama değil de pencere pervazına isabet almasıyla oğlunun hayatta kaldığını söyledi. Fatma Uzunmehmet, "Silah sesleri duyduk. 5 el ateş edildi. Son kurşun evimize geldi; farklı bir ses geldi. Korktum, odaya koştum. Pencereyi ve yerdeki kurşunu gördüm. Çocuğum o sırada odada yatıyordu. Çocuklarım çok korktu. Hiçbiri odasında yatmak istemiyor artık. O oda aslında kızımın odasıydı ama olay anında oğlum odada vardı. Şimdi ne oğlum odaya girebiliyor ne de 5 yaşındaki kızım. Bize yaşattıkları bu korku, bu psikolojik travma nasıl geçecek? Bu çocuklarımın hali ne olacak? Çocuklar evi satıp gidelim diyorlar" diye konuştu.
`KİMSENİN SEVİNCİ, KİMSENİN YARASI OLMASIN´
Şüphelinin bulunmasını isteyen Uzunmehmet, "Çocuklarım hayatlarını olumsuz etkileyecek bir travma yaşadı. Bu kişinin bir an önce bulunmasını istiyoruz. İnsanın hiç kendi başına gelmeyecekmiş gibi geliyor. Ama hiçbir şey bize uzak değil. Kimsenin sevinci, kimsenin yarası olmasın. Kimsenin kimseye ne evlat acısı ne de farklı bir acı yaşatmaya hakkı yok. Benim yaşadığım evlat acısı olacaktı. Allah bizi ve çocuğumuzu korudu" dedi.
`KORKUDAN OTURMA ODASINDA YATIYORUM´
Olayın şokunu üzerinden atamayan Musa ve 2 kardeşi, korkularından odaya giremediklerini söyledi. Tuana Uzunmehmet (5), "Ben odamda yatmaya korkuyorum. Oraya kurşun geldi. Evde dikkatli geziyor, korkarak oyun oynuyorum. Korkudan da uyuyamıyorum. Korkudan burada oturma odasında yatıyorum" ifadelerini kullandı.
KUTLAMALARDA 1 KİŞİ ÖLMÜŞ, 4 KİŞİ YARALANMIŞTI
Bu arada kentte, 4 ilçede bazı vatandaşlar, silahla havaya ateş ederek seçim sonrası kutlama yapmış; tutukluk yapan silahını kontrol ederken kendisini vuran 1 kişi, hayatını kaybetmiş, yorgun mermi isabet etmesi sonucu da 1'i çocuk 4 kişi, yaralanmıştı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Trabzon / Yomra Aleyna KESKİN-Selçuk BAŞAR
2023-06-01 10:47:56

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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