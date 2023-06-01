Kourbelis, Trabzonspor için geliyor

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Selay SAYKAL/TRABZON,(DHA)-Trabzonspor´un prensipte anlaştığı Dimitrious Kourbelis, görüşme yapmak üzere yarın İstanbul´da olacak.

Süper Lig´in bitimine 2 hafta kala yeni sezon kadrosunu oluşturmaya başlayan Trabzonspor, ilk transferini gerçekleştirmeye hazırlanıyor. Bordo-mavililer, sezon sonunda Panathinaikos´la sözleşmesi bitecek olan orta saha oyuncusu Dimitrious Kourbelis ile imza aşamasına geldi. Prensip anlaşmasına varılan Yunan oyuncu, resmi görüşme yapmak üzere yarın saat 10.00´da havayoluyla İstanbul´a gelecek. Tecrübeli futbolcu, Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan ile sözleşme imzalayacak.

DHA-Spor Türkiye-Trabzon / Merkez Selay SAYKAL

2023-06-01 15:23:53



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