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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Trabzonspor - Alanyaspor: 5-1

DHA

Trabzonspor - Alanyaspor: 5-1


STAT: Şenol Güneş Spor Kompleksi
HAKEMLER: Yaşar Kemal Uğurlu, Serkan Çimen, Yusuf Bozdoğan
TRABZONSPOR: Muhammet Taha Eren, Hüseyin, Taha, Larsen (Dk. 81 Serkan), Siopis, Hamsik (Dk. 61 Abdülkadir), Bakasetas (Dk. 49 Bardhi), Trezeguet (Dk. 61 Lahtimi), Visca (Dk.81 Dorukhan), Umut
ALANYASPOR: Yusuf Furkan, Umut (Dk. 46 Ümit), Fer, Erencan (Dk. 60 Koulouris), Fatih, Candeias, Çağan (Dk. 60 Wilson), Oğuz, Yusuf, Doumbia
GOLLER: Dk. 18 Trezeguet, Dk. 24 (P) Hamsik, Dk. 32 Bakasetas, Dk. 36 Larsen, Dk. 57 Umut Bozok (Trabzonspor), Dk. 14 Umut Güneş (Alanyaspor)
KIRMIZI KART: Dk. 23 Fatih (Corendon Alanyaspor)
Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig´in 37´nci haftasında Corendon Alanyaspor'u sahasında 5-1 mağlup etti. Bu sonucun ardından Trabzonspor ligdeki puanını 57´ye yükseltirken Alanyaspor 41 puanda kaldı.
14´üncü dakikada Alanyaspor´un hızlı gelişen hücumunda Erencan´ın ceza sahasındaki Umut Güneş´e pas verdi. Umut´un vuruşunda top filelerle buluştu: 0-1.
18´nci dakikada sol kanattan ceza sahasına gönderilen topu sağda karşılayan Visca, topu arka direğe doğru ortaladı. Trezeguet´in havalanan topa yaptığı kafa vuruşunda top ağlara gitti: 1-1.
20´nci dakikada gelişen Trabzonspor atağında Umut Bozok, Fatih'in müdahalesiyle ceza sahasında yerde kaldı. Devam kararı veren hakem Yaşar Kemal Uğurlu, VAR´dan gelen uyarı sonrasında pozisyonu inceleyerek penaltı noktasını gösterdi. Hakem, Fatih´i de direkt kırmızı kartla oyundan ihraç etti.
24'üncü dakiikada penaltı atışını kullanan Marek Hamsik takımını öne geçirdi: 2-1.
32´nci dakikada rakip sahayı yoklayan Trabzonspor´da solda topla buluşan Hamsik, sağdaki Bakasetas´a pasını verdi. Kalenin sağına şut çeken Bakasetas´ın vuruşunda top filelerle buluştu: 3-1.
36´ncı dakikada Trabzonspor´da soldan köşe vuruşu kullanan Visca, yakınındaki Bakasetas ile verkaç yaptı. Visca´nın kalenin uzak köşesine gönderdiği topa Trezeguet kafa vuruşu yaptı. Direğe çarpıp dönen top, ceza sahasındaki Larsen´in vuruşuyla ağlara gitti: 4-1.
57´nci dakikada Trabzonspor´da rakip ceza sahasının sağ köşesindeki Larsen, topu kale önündeki Umut´a ortaladı. Yüksekten gelen topu ıslakayan Umut, Trezeguet'nin müdahalesiyle topu önünde buldu. Umut'un bekletmeden vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 5-1.
70´inci dakikada Trabzonsporlu Abdülkadir ceza sahası dışından kaleye doğru şut çekti. Abdülkadir´in gönderdiği topu kaleci Yusuf kornere çıkardı
Karşılaşma Trabzonspor´un 5-1 galibiyetiyle tamamlandı.
HAMSIK AKYAZI´DA SON MAÇINA ÇIKTI
Trabzonspor´da futbol kariyerini noktalama kararı alan Marek Hamsik, bordo mavili formayla taraftar önünde son kez Akyazı´da sahaya çıktı. Taraftarların gönlünde taht kuran Slovak yıldızı son kez izlemek isteyenler tribünlerdeki yerini aldı. Kariyerinin ilk ve tek şampiyonluğunu geçen yıl Trabzonspor formasıyla yaşayan Marek Hamsik, Trabzon´daki son maçında sahada duygu dolu anlar yaşadı.
Taraftarlar, futbola veda eden oyuncuya saygı ve sevgi gösterisinde bulundu. Taraftarlar, takımın `maestro´suna hazırladıkları afişlerle sevgisini gösterdi. Kariyerine bordo mavili formayla son veren Hamsik, iç sahadaki son maçına takım kaptanı olarak çıktı. Maç öncesi Hamsik´i alkışlayan bordo mavili taraftarlar, maç sırasında da futbolcuya tezahüratlarda bulundu. Takımının ikinci golünü penaltıdan kaydeden Hamsik, gol sevinci sırasında gözyaşlarını tutamadı. 
61´inci dakikada yerini Abdülkadir´e bırakan Hamsik, taraftarların alkışları eşliğinde sahadan ayrıldı. Tribünleri selamlayan ve alkışlayan Slovak oyuncu, takım arkadaşlarına ve teknik direktör Nenad Bjelica´ya sarıldı. Duygulanarak yıldız oyuncu kaptanlık pazubendini Abdülkadir´e teslim etti.
GÖZYAŞLARIYLA VEDA ETTİ
Maçın bitimiyle takım arkadaşlarıyla zafer sevinci yaşayan Hamsik, sahada taraftarlara 3´lü çektirdi. Takım arkadaşlarınca havaya kaldırılan ve tribünlere giderek taraftarı selamlayan oyuncu, gördüğü sevgi karşısında duygulandı. Takım arkadaşlarının arasından geçerek alkışlarla saha dışına çıkan Hamsik, Akyazı'da gözyaşlarıyla veda etti.  
HAMSIK DE TARAFTARI TRİBÜNE ÇEKEMEDİ
Marek Hamsik´in vedası da tribünlere yeteri kadar seyirci çekemedi. Kombineler dahil toplam 33 bin 381 bilet satılırken tribünler kısmen dolu. Satışa çıkan 5 bin bilet gişede kalırken, tribünlerde boşluklar olduğu görüldü.
KADRODA DEĞİŞİKLİK
Trabzonspor Teknik Direktörü Nenad Bjelica, ligde son oynanan Giresunspor maçı kadrosuna göre Alanyaspor karşısında ilk 11'de değişikliğe gitti. Sakatlıkları bulunan Bartra, Gomez, Denswil, Uğurcan, Yusuf ile Fransa´da tedavi gören Gbamin kadroda yer almadı. Uğurcan´ın yokluğunda kaleyi Muhammet Taha´ya emanet eden Bjelica, genç oyuncu Taha´ya savunmada görev verdi.
DORUKHAN 9 AY SONRA FORMASINA KAVUŞTU
Trabzonspor´da ligin 5´inci haftasında oynanan Ümraniyespor maçında sakatlanan ve ameliyat olan Dorukhan Toköz, uzun süredir gördüğü tedaviden sonra geçen hafta Giresunspor karşısında yedek kulübesinde yer almıştı. 28 haftadır sahadan uzak kalan oyuncu, müsabakanın ikinci devresinde Visca´nın yerine oyuna girdi. 9 ay sonra formasına kavuşan oyuncu, sahaya girerken alkışlandı.DHA-Spor Türkiye-Trabzon / Merkez Selay SAYKAL
2023-06-03 21:20:42

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