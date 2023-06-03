Trabzonspor - Alanyaspor maçının ardından



Selay SAYKAL Selçuk BAŞAR / TRABZON, (DHA)S üper Lig´in 37´nci haftasında Trabzonspor, Corendon Alanyaspor'u 5-1 mağlup etti. Trabzonspor Teknik Direktörü Nenad Bjelica ve Alanyaspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan, karşılaşma sonrası açıklamalarda bulundu.

Futbolu bırakma kararı alan Marek Hamsik´in iç sahadaki son maçı olduğu için müsabakanın duygu dolu geçtiğini söyleyen Bjelica, "Hem skor hem de oyun için mutluyum. Bugün çok büyük bir oyuncunun vedası da oldu. Marek hem bize, hem takıma, hem taraftara son iç saha maçıyla veda etme fırsatı buldu. Onun zaferle veda edebilmesi bizi ayrıca mutlu etti. Kendisi harika bir futbolcu. Onun son antrenörü olmaktan ve onunla çalışmış olmaktan dolayı kendimi gururlu hissediyorum" dedi.

"HAK ETTİĞİMİZ BİR GALİBİYET ALDIK"

Galibiyeti değerlendiren Bjelica, "Hak ettiğimiz bir galibiyet aldık. Genç oyuncularımızın aldığı süreler ve ortaya koyduğu oyun da iyiydi. Kalecimiz Taha süre aldı ve iyi oyun ortaya koydu. Yine stoperimiz Taha da süre aldı. Dorukhan ve Serkan da sakatlıkları sonrası süre aldı. Sakatlıktan dönen oyuncularımızın da iyi oyun ortaya koyması bizim mutlu ediyor. Taraftarlarımızla duygu dolu anlar yaşadık. Hepimiz için harika ve duygu dolu bir gece oldu" diye konuştu.

"SALI GÜNÜ 3-4 OYUNCUYA FIRSAT VERECEĞİZ"

Takımı oyuncularla vakit geçirdikçe tanıdığını söyleyen Bjelica, "Tüm oyuncular hakkındaki fikirlerim net. Önümüzdeki sene yarışmacı bir takım oluşturabilmek için çalışıyoruz. Son maçımızı oynayacağız. Bu maçın geneline bakınca hem maç yükü, hem de sakatlıklar sebebiyle çıkan oyuncuları düşününce muhtemelen salı günü oynayacağımız maçta 3-4 yeni oyuncuya fırsat vereceğiz. Onların da neler yapabileceğini göreceğiz. Bu onlar için de fırsat olacak" dedi.

ERDOĞAN: AĞIR BİR MAĞLUBİYET OLDU

Alanyaspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan da, Trabzonspor karşısında ağır yenilgi aldıklarını ve bundan ders çıkaracaklarını söyledi. Erdoğan, "Son maçı iyi bir futbol ve skorla bitirmek istiyorduk. Rakibi biliyorduk ve ona göre oyun planı yaptık. Yediğimiz ikinci gol ve kırmızı kart görene kadar başarılı bir oyun sergiliyorduk. Sahada iyi bir Trabzonspor vardı. Yediğimiz gollerden sonra geriye çekilmemiz gerekiyordu. İlk yarı sonuna kadar çok ciddi sorunlar ve sıkıntılar oldu. İkinci yarı biraz daha savunma ağırlıklı oynadık. 4-1´lik skordan sonra gerçekçi olmamız gerekiyordu. Kontra ataklardan belki bir fırsat buluruz umuduyla oyun planı yaptık ama olmadı. Ağır bir mağlubiyet oldu. Oyuncularım ve ekibimle bu maçtan dersler çıkarmamız gerekiyor. Yeni sezon planlamasını da Alanyaspor´u özlediğimiz günlere taşımak, son dönemde yukarıyı zorlayan bir Alanyaspor yaratmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Nenad Bjelica'nın açıklamaları

Ömer Erdoğan'ın açıklamalarıDHA-Spor Türkiye-Trabzon / Merkez Selay SAYKAL-Selçuk BAŞAR

2023-06-03 22:21:50



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