Marek Hamsik´in son dansı ağlattı

Selay SAYKAL/TRABZON,(DHA)Trabzonspor´un 5-1´lik Corendon Alanyaspor galibiyeti taraftarın yüzünü güldürürken, yıldız oyuncu Marek Hamsik´in Akyazı´daki son maçına çıkması da camiayı hüzne boğdu. Futbol kariyerini sonlandırma kararı alan Slovak oyuncu, bordo mavili formayla evindeki son dansını gözyaşlarıyla yaptı. Hamsik´in duygu dolu vedası gazete manşetlerinde yer aldı.

Süper Lig´in 37´nci haftasında Trabzonspor, Corendon Alanyaspor´u evinde 5-1 farklı mağlup etti. 1-0 geriye düştüğü maçı 5 golle koparan bordo mavililer, ligin ilk yarısında deplasmanda 5-0 yenildiği rakibinden rövanşı da aldı.

HAMSIK´IN SON DANSI, SON GOLÜ

Futbolu bırakma kararı veren Marek Hamsik, kaptanlık pazubentiyle Akyazı´da çıktığı son maçında takımına son kez gol ve asist katkısı sağladı. Süper Lig´deki ilk penaltı golünü Alanyaspor kalesine gönderen futbolcu, golden sonra gözyaşlarını tutamadı. 61´inci dakikada skorboard´da yansıtılan `The last dance´ yazısı ve tribünlerde açılan Trabzonspor forması silueti eşliğinde yerini Abdülkadir´e bırakan yıldız oyuncu, alkışlar ve gözyaşlarıyla saha kenarına geldi.

FUTBOLA GÖZYAŞLARIYLA VEDA ETTİ

Maç bitiminde Akyazı´da taraftarı son kez selamlayan ve üçlü çektiren Hamsik´i arkadaşları kucaklayıp havaya attı. Trabzonspor´un sahasında son dansını yapan yıldız oyuncunun vedasında duygulu anlar yaşandı. Efsane oyuncunun Trabzon´a vedası takım arkadaşları ve taraftarları ağlattı. Trabzonspor´da futbol kariyerine veda eden yıldız orta sahanın, bordo mavili formayla tüm kulvarlara çıktığı 65 maçta 6 gol ve 6 asisti bulunuyor.

EFSANEYE YAKIŞIR VEDA

Kentte yayın yapan gazeteler, Trabzon´da son maçına çıkan yıldız oyuncuyu manşetlerine taşıyarak veda etti. Slovak oyuncunun ayrılığı "Trabzon´dan bir yıldız kaydı, her yer Marek Hamsik´ti", "Efsaneye yakışır veda", "Fırtına, Alanya´da patladı, efsane veda etti", "Gidiyorum bütün aşklar yüreğimde", "Hamsik´in farklı vedası", "Efsanenin gözyaşları" başlıklarıyla sayfalara taşındı.DHA-Spor Türkiye-Trabzon / Merkez Selay SAYKAL

