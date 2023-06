Nenad Bjelica: Kampta aramıza 5-6 oyuncu katılmış olacak

Selay SAYKAL/TRABZON,(DHA)Trabzonspor Teknik Direktörü Nenad Bjelica, "Bazı oyuncularla yaptığımız görüşmeler ileri boyuta ulaştı, son aşamaya geldi. 30 Haziran´da kampta yapacağımız ilk antrenmanda muhtemelen aramıza yeni 5-6 oyuncumuz da katılmış olacak" dedi.

Süper Lig´in 38´inci ve son haftasında Başakşehir ile karşılaşacak olan Trabzonspor´da, teknik direktör Nenad Bjelica maç öncesi basın toplantısı düzenledi. Hırvat teknik adam, yaz kampı hazırlıkları, transfer çalışmaları, sezon planlaması, sakatlıklar ve takımın son durumuyla ilgili bilgiler verdi.

`MAREK GİBİ BİR OYUNCU BULMAK KOLAY DEĞİL´

Yeni sezonda güçlü bir takım oluşturmak istediğini söyleyen Nenad Bjelica, "Sahadaki en büyük amaçlarımızdan birisi, sahanın tamamında sorumluluk alabilecek lider oyunculara sahip olabilmek ve herkesin eşit şekilde yükü sırtladığı bir takım oluşturabilmek. Marek Hamsik özelinde bakarsak; onun seviyesinde tecrübe ve profesyonellikte bir oyuncu bulmak kolay değil. Marek buraya geldiği ilk günden itibaren 33 yaşında ve çalışmaya bu kadar aç bir oyuncu bulmak çok kolay değil. Görüştüğümüz birçok oyuncu var ve bunlarla görüşmelerimizi sürdürüyoruz. Marek seviyesinde ona benzer, o yaşta, o tecrübede, bize liderlik özelliği gösterebilecek oyuncu bulursak aramıza katmak isteriz. Şampiyon takımlarda bu sene Galatasaray veya geçen sene Trabzonspor özeline bakarsanız, ligi kazanmada sadece 1 oyuncu sayesinde değil. Birçok iyi oyuncuya ve ligin en iyi takımlarına sahip oldukları için şampiyon oldular. Biz de en iyi takımlardan irini oluşturmaya çalışıyoruz" dedi.

`İLK ANTRENMANDA 5-6 OYUNCU KATILMIŞ OLACAK´

Trabzonspor yönetimiyle, yeni sezonda oluşturulacak kadro konusunda görüşmeler yaptığını anlatan Bjelica, "Aramıza 6-7 oyuncu katmayı düşünüyoruz ama bu sayı aramızdan ayrılacak, sözleşmesi feshedilecek, kiralık veya diğer durumlarla alakalı ayrılacak ya da katılacak oyuncuların durumuna göre değişkenlik gösterebilir. Panathinaikos´un kaptanı Dimitrios Kourbelis aramıza katılacak. Bu oyuncularla birlikte kadromuzu güçlendirip iyi bir kadro kurmak istiyoruz. Şu an görüşmelerimiz sürüyor. Basın önünde isim vermek doğru olmayacaktır ama en iyi kadroyu oluşturmak adına elimizden gelen mücadeleyi vermeye çalışıyoruz. Bazı oyuncularla yaptığımız görüşmeler ileri boyuta ulaştı, son aşamaya geldi. 30 Haziran´da kampta yapacağımız ilk antrenmanda muhtemelen aramıza yeni 5-6 oyuncumuz da katılmış olacak" diye konuştu.

`UĞURCAN´IN AYRILMA DURUMUNA GÖRE DEĞERLENDİRME YAPABİLİRİZ´

Transfer ihtiyacı olan mevkiler hakkında bilgi veren Bjelica şunları söyledi:

''Orta saha, kanatlar, santra ve savunma pozisyonunda, bütün pozisyona oyuncu aradığımızı söyleyebilirim. Belki bek pozisyonunda çok fazla bir arayışımız yok. Orada Eren ve Arif gibi genç oyuncularımız var. Kalecilerimiz de gayet iyi kaleciler ama Uğurcan´ın çok büyük bir transfer teklifi alıp ayrılması durumuna göre bir değerlendirme yapabiliriz. Genel olarak bakarsak takımımızı en güçlü takımlardan biri haline getirmek istiyoruz"

`YIKIMA UĞRAMIŞ BİR TAKIM VARDI´

Bjelica, Trabzonspor´un başına geçtiğinde takımın içinde olduğu durumu şöyle anlattı:

"Takıma geldiğim ilk günlerde mental olarak yıkıma uğramış bir takım vardı. Sivasspor maçı öncesi yaptığımız ilk antrenmanın başlangıcında bile hoşuma gitmeyen şeyler görmüştüm. Kendi kurallarımızı getirip kendi düzenimizi oluşturmak zorundaydık. Hoşuma gitmeyen şeyleri gördükten sonra oyuncularla konuşup kurallarımızı aktararak şu an gayet iyi bir seviyeye ulaştık. Takım koşmaya, mücadele etmeye, gol atıp kalesini korumaya istekli vaziyette. Bu açından bakınca 14-15 tane koşmaya, çalışmaya her zaman hazır oyuncu grubumuz olduğunu söyleyebilirim. Bizim de iyi ve kötü dönemlerimiz olacaktır ama genele bakarsak iyiye giden bir durumdayız. Son 3 haftada yakaladığımız iyi ritmi daha fazlasıyla sürdürerek belki daha da üstüne çıkarak büyük başarılar sağlayabiliriz"

`KİRALIK VE U-19 TAKIMINDAN BAZI OYUNCULAR KAMPTA OLACAK´

Trabzonspor´un Türkiye ve Avrupa liglerinde kiralık oynayan futbolcular ile altyapıda yetişen potansiyel oyuncuların hazırlık kampı ve gelecek sezon planlamasındaki yer verilip verilmeyeceği sorusu üzerine Bjelica, şunları söyledi:

"Kiralık oyunculardan çoğu değil ama belki 2-3 tanesine A takımla beraber kampta kendilerini gösterebilme fırsatı verebilmek istiyoruz. Kampa geldiklerinde onlar da takımın bir parçası olduğunu hissedecekler. U19 takımından 4-5 tane oyuncu da kampta bizimle olacak. Bu oyuncuları aramıza katarak altyapının çalışmalarını ödüllendirebilmek istiyoruz. Aralarında Trabzonspor´a faydalı olacak oyuncular mutlaka olacaktır. Trabzonspor her zaman mücadele etmek, tepeye oynayıp kupalar kazanmak zorunda. Altyapı, Trabzonspor için önemli kaynak olacaktır. Barcelona altyapısı dünyaca meşhur olmasına rağmen bazı yıllarda oyuncu çıkaramadığını, bazı yıllarda da takımda oynayabilecek 2-3 tane değerli oyuncu çıkarabildiğini görüyorsunuz. Geldiğim ilk andan itibaren herhangi bir sıkıntı yaşamadık. Arif ve savunma oyuncu Taha´ya kendilerini kanıtlayabilmesi açısından onlara şans verdik ve oynadılar. Başakşehir maçında 5 oyuncumuz kadroda olacaklar. Eğer oynama fırsatları olursa onları görebilmek istiyoruz. Genç oyuncuların gelişiminde en önemlisi, oyuncu hazır olduğunda, o an geldiğinde oynatabilmek. Oyuncusu o anda oynatamazsanız bu oyuncuları yakmış, kaybetmiş olursunuz. Kafamızdaki düşünce, bu oyuncuları doğru zamanda oynatıp Trabzonspor´a faydalı biçimde kullanabilmek"

`KOURBELIS 6 VE 8 OYNAYABİLİYOR´

Yeni sezonun ilk transferi Kourbelis´e takımda vereceği görev hakkında konuşan teknik adam, "Kourbelis merkez orta sahada görev alıyor. 6 ve 8 pozisyonlarında oynayabiliyor. Panathinakios da son zamanlarda daha ofansif rol edilmişti. Yunan milli takımında da 6 numarada savunma yönünde oynadığında da iyi maçlar çıkarıyordu" dedi.

`REDDEDİLEMEYECEK TEKLİF GELİRSE AYRILIK OLABİLİR´

Takımın başına geçtikten sonra, performansı yükselen Trezeguet ile Umut Bozok´un yeni sezon planlamasındaki durumu sorulan Bjelica, "Onların da kalmalarını umuyorum ama reddedilemeyecek bir teklif gelirse onlar adına ayrılık olabilir. Oyuncularla çok özel bir görüşme yapmadık. Umut Bozok, sezon boyunca çok fazla oynayabilme fırsatı bulamamıştı ama her antrenör değişimde oyuncular kendini yeniden kanıtlayabilmek adına fırsat olarak görürler. Oynasa da, oynamasa da hep pozitif, bizim ondan yapmasını istediklerimi yapmaya çalışan değerli bir oyuncu. Trezeguet ise, bu sene sakatlıklar dolayısıyla sıkıntılar yaşadı. Oynadığı her maçta gol arayan, topu isteyen, gol ve asist katkısıyla fark yaratmaya çalışan bir oyuncu oldu. Söylemek istediğim; bu transfer sezonunda takıma katılan ama beklenen etkiyi yapamayan oyuncular için sezonun bu son bölümü, kendilerini kanıtlayabilmesi adına şans oldu. Bu bölümde çıkardıkları maçlara göre kimler gidecek veya kalacak, oturup değerlendireceğiz" ifadelerini kullandı.

`YUSUF VE DENSWIL SAKAT´

Haftalardır kadroda yer almayan Yusuf ile Denswil´in son durumları sorulan Hırvat teknik adam, "Denswil´in 30 Haziran´da bizimle olabileceğini umuyoruz. Denswil alt adalesinde sakatlık yaşadı. Kolay sakatlık değil. Yusuf Yazıcı da, Fenerbahçe maçı öncesi yaptığımız antrenmanda diz sakatlığı yaşamıştı. İkisi bu yüzden bizimle değil" dedi.

`PETKOVIC VE ORSIC İLE GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR´

Bjelica, Hırvat oyuncular Petkovic ve Orsic ile transfer görüşmelerinin sürdüğünü söyleyerek, "Geldiğim ilk günden beri yaklaşık 25 tane Hırvat oyuncuyla ilgili olarak haberler görüyorum. Bazılarının aramıza katılması imkansız, bazıları belki mümkün olabilir. Petkovic ve Orsic'i aramıza katabilirsek bu takımımıza yaptığımız iyi bir katkı anlamına gelir. Şu an için görüşmelerimiz sürdürülüyor. Sadece bu oyuncularla değil, bütün oyuncularla görüşmeler sürüyor. Yazılan bazı isimlerle mümkün, bazı isimlerin transferiyse imkansız. Bu oyuncuları kendi bünyemize katmamız çok kolay olmayacak ama Trabzonspor için en iyi oyuncuları en doğru oyuncuları bulmaya çalışıyoruz" diyerek sözlerini tamamladı.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Nenad Bjelica´nın açıklamaları DHA-Spor Türkiye-Trabzon / Merkez Selay SAYKAL

2023-06-05 13:31:21



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.