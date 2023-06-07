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Seç Market Trabzon´da esnafla buluştu

DHA

Seç Market Trabzon´da esnafla buluştu


TRABZON, (DHA)Seç Market, Trabzon´da potansiyel iş ortaklarıyla bir araya geldi. Seç Market Genel Müdürü Altan Sekmen, toplantıda geleneksel esnaf kültürünü modern marketçilikle buluşturan Seç Market iş modelini, esnafa ve yerel ekonomiye sağladıkları katkıyı anlattı.Toplantıya katılan, katılımcıların sorularını yanıtlayan Altan Sekmen, Seç Market´in bugün Türkiye genelinde 2 bin 500´ü aşan mağaza sayısıyla sektöre kattığı değerle ilgili bilgi verdi. Sekmen, tüm Türkiye´de olduğu gibi Trabzon´da da küçük esnafı rekabette güçlendirirken yerel ekonomiye de katkı verme hedefiyle çalıştıklarını ifade etti."KADIN GİRİŞİMCİLİĞİNE DESTEK VERİLİYOR"Geleneksel esnaf kültürünü modern marketçilikle bir araya getirdiklerini anlatan Sekmen, "Esnafa ve müşterilere sağladığımız avantajlarla Türkiye genelindeki mağaza sayımızı hızla artırırken ülke ekonomisine de katkı sunuyoruz. Mağaza sahipleri ve çalışanlarıyla birlikte 5 bin kişiyi aşan bir ekosisteme sahip olan Seç Market´in iş ortakları arasında yüzde 10´u aşan oranda kadın girişimci de bulunuyor. Çoğunluğu aile işletmesi olan Seç Marketlerde önemli sayıda kadın da ailesiyle beraber çalışıyor veya istihdam ediliyor. Bu yönüyle Seç Market, kadın girişimciliği ve istihdamına da destek veriyor" diye konuştu."YEREL ÜRETİCİLERE KATKI SAĞLIYOR"İş modelleriyle ilgili olarak Sekmen, "Seç iş ortakları kendi işinin sahibi olmaya ve 'mahalleden biri' kalmaya devam ediyor. Bayi sahipleri aynı zamanda kurumsal bir yapının parçası oluyor, mağazalarını modern bir görünüme ve işleyişe kavuşturuyorlar. İş ortakları Seç Market´in tedarik gücü sayesinde ürünlerini uygun fiyatlarla, hızlı ve kolay bir şekilde temin ederek sektördeki rekabette önemli bir avantaj elde ediyor. İsterlerse raflarında bulundukları bölgenin yöresel ürünlerine de yer vererek yerel üreticilerin de ekonomik olarak güçlenmesine katkı sunuyorlar. Kurumsal ve güvenilir bir kimlik, modern görünüm ve uygun fiyatlar müşteri memnuniyetinin de artmasını sağlıyor" ifadelerini kullandı.Sekmen, iş birliği kapsamında Seç Market´e dönüşen esnafa, mağaza içi yerleşim ve raf dizilimi, dijital altyapı, sosyal medya iletişimi gibi alanlarda destek verilirken, operasyon ve finans yönetimi gibi konularda danışmanlık hizmetleri de verildiğini belirtti.DHA-Ekonomi Türkiye-Trabzon / Merkez DHA
2023-06-07 17:03:41

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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